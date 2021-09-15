В Чехии госпитализировали действующего и бывшего президентов: что случилось

В Чехии госпитализировали действующего и бывшего президентов: что случилось

У бывшего президента Чехии резко поднялось давление.

В Чехии госпитализировали сразу двух президентов — действующего и предыдущего. И не объясняют причин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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76-летнего Милоша Земана госпитализировали в военный госпиталь в Праге в коляске. Заезжая в дверь, он помахал журналистам. Администрация президента пока ничего не объяснила, хотя известно, что он заядлый курильщик и страдает диабетом.

Бывшего президента Чехии (2003 — 2013 годы) Вацлава Клауса госпитализировали в эту же больницу. Известно лишь, что у 80-летнего политика проблемы с давлением и ему сделают ряд анализов.

В конце августа СМИ сообщали, что Земан попал в больницу из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. Также, по информации чешских СМИ, Земан вроде длительное время страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и имеет проблемы со слухом и низкое кровяное давление.

Новости мира: в Чехии госпитализировали сразу двух президентов - причины не объясняют

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