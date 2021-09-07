В Чехии осудили наемника за участие в войне на Донбассе против Украины

Мужчину осудили заочно.
В Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы наемника, воевавшего на Донбассе против Украины. Иржи Урбанека с позывным "Бегемот" осудили заочно.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
По заключению следствия, он поехал в Украину в 2015 году, чтобы поддержать пророссийских боевиков и как минимум до января 2018 копал там окопы, приобщался к патрулированию и участвовал в боевых действиях против украинской армии — в частности в Марьинке, Красногоровке и под Спартаком.
Адвокат просил смягчить приговор, но суд согласился с доводами стороны обвинения, осудив Урбанека за членство в террористической группе и совершения теракта.