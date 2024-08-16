В чем уникальность Курской операции: командир раскрыл детали подготовки

Военное искусство в этой операции проявилось в том, что была внезапность и тщательная организационная подготовка.

Силы обороны Украины продолжают активные наступательные действия в Курской области.

О том, что обеспечило успех Курской операции и в чем ее уникальность, рассказал один из командиров ВСУ, в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Наталье Нагорной.

"Мы хорошо продвинулись, уже создали не только буферную зону, но и зону за Суджей. И это позволяет достаточно безопасно передвигаться по городу. Угроза артиллерии есть, прогнозируем, что они еще будут подтягивать артиллерию, перебрасывать с других направлений. Но это будет со временем, постепенно", – рассказал военный.

Он добавил, что это позволит украинским силам уничтожать подкрепление врага на подходе и не допустить большого скопления артиллерии.

Командир, непосредственно участвующий в боевых действиях на Курщине, считает, что эта операция Сил обороны уникальна.

Он отметил, что в целом были заложены обычные стандартные практики. Но военное искусство в этой операции проявилось в том, что была внезапность и подготовка в организации подразделений. Поэтому Силы обороны смогли ввести в заблуждение противника.

"Главная уникальность операции – это то, что страна, имеющая тяжелую ситуацию на фронте, позволяет себе сформировать ударную группировку, подготовить подразделения и совершить такой рывок в самом слабом месте врага и развить определенный успех. И противник до сих пор не знает, как на это все реагировать. И не знает, как это преподнести в информационном плане для своего населения", — подчеркнул командир ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это раньше никто не озвучивал! Командир по ВСУ — о наступлении на Курщине!

Напомним, командир ВСУ рассказал о создании буферной зоны на Курщине. По его словам, это было необходимо, чтобы обезопасить население Украины от хаотичных и неконтролируемых ударов государства-агрессора.

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