В чем вред слухов о смерти Путина для украинцев: объяснение политолога

Большинство населения думает, если Путин умрет, то произойдет быстрая смена политики, но, по мнению Антона Кучухидзе, это спорный тезис.

В последнее время анонимные telegram-каналы, подконтрольные РФ, активно распространяют слухи о смерти президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

В чем вред слухов о смерти Путина для украинцев, объяснил политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире телемарафона 28 октября.

"Война требует полной концентрации как на фронте, так и в тылу. Психологический аспект ведения войны – один из ключевых. На первый взгляд, его нельзя пощупать, но концентрация очень важна. Если очень сильно развивать эту тему, что он (Путин – ред.) реально умер – много жителей Украины могут расслабиться. А ведь вы все прекрасно понимаете: фактически, каждый гражданин Украины донатит на армию, у каждого украинца друзья, родственники, члены семьи находятся на фронте. Все государство так или иначе принимает участие в войне и расслабляться нельзя", – подчеркивает политолог.

Большинство населения, думает: если террорист Путин умрет, то произойдет скорая смена политики, но, по мнению Кучухидзе, это – спорный тезис.

"Непонятно, кто придет, какая группа плава победит. Если его (Путина – ред.) группа влияния во главе, например, с Шойгу или с его олигархами победят, то, вы же понимаете, что они войну не прекратят. Если, например, как говорят американцы, что там есть некоторые лица, с которыми всегда есть коммуникация, например, Патрушев, может быть, какие-то изменения и будут... Пока последний рашистский солдат не выйдет с нашей территории, нам не будет ни покоя, ни расслабления", – резюмировал политолог-международник.

Напомним, СМИ распространяют слухи об остановке сердца у Путина.

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