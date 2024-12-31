В чем встречать Новый год 2025: какие цвета "любит" змея

Уже сегодня будем встречать Новый год.

По Восточному календарю символ 2025 — зеленая деревянная змея. Так какие цвета "любит" хозяйка будущего года, что одевать в новогоднюю ночь, как создать новогодний образ не тратя денег и почему при всем организовать праздник для себя и для семьи нужно.

Корреспондентка ТСН Наталья Ткачук расскажет и покажет. В преддверии нового года, несмотря на войну, в столичных магазинах традиционная предновогодняя суета. Украинцы готовятся встречать 2025 год.

Киевлянка Оксана будет праздновать Новый год дома, впрочем, новый новогодний наряд таки приобрела.

"Вот такого коричневого цвета трендового. Модный оверсайз. Сейчас еще хочу приобрести украшения у девушек. Надеюсь, подберут мне под образ», — говорит киевлянка Оксана Данилюк.

Наряжаться и при всем выглядеть красиво в новогоднюю ночь планирует и София.

В чем встречать Новый год 2025/Скриншот с видео

Зеленая деревянная змея – покровительница следующего года. Самое загадочное животное в китайской мифологии. Впрочем, даже змеи можно угодить — главное знать как и в чем.

2025-й год экспериментов, говорит стилистка Елена Шевченко.

“Основная фишка – это совмещать несочетаемое. Атласные юбки с мужскими пиджаками, грубые рваные джинсы с женскими корсетами. 2025-й год – это год вседозволенности, модно все и сразу”, – говорит стилистка Елена Шевченко.

Так что не стоит бояться и ярких образов. Наряды с блестками, блестками и пайетками – идеальный вариант для празднования Нового года.

“Я очень рекомендую купить что-то именно с блестками и потом носить его в 2025 году. К примеру, на мне сейчас тоже юбка с блестками и я ее буду носить весной просто с футболками”, — говорит Елена Шевченко.

А в угоду главному символу нового года — змеи — подбирать одежду стилисты советуют в зеленом, коричневом, желтом и золотом цветах, которые к тому же хорошо сочетаются.

Вот этот костюм очень удачный пример. Потому что здесь есть блеск, здесь яркая фурнитура, вкрапление люрексовой нити, очень удачный фасон.

Для тех, кто не любит экспериментировать со стилем – классика всегда в моде – черная атласная юбка, корсет и белый пиджак – удачный вариант для новогоднего образа.

Стилистка комментирует образ на мне в зеркале: и это такой образ, очень легко трансформирующийся как в праздничный, так и в официальный и все эти вещи очень легко потом носить каждый день.

Универсально и изысканно. Но чтобы надеть изысканный новогодний наряд на новый год — не обязательно тратить деньги.

Это блоггер Алина Гниденко. Она знает, как создать модный лук без походов в магазин. Девушка перешивает старую одежду в стильные и современные наряды. А еще показывает, как стилизовать гардероб и создавать трендовые вещи с подручными материалами.

В чем встречать Новый год 2025/Скриншот с видео

"Что нужно было? Купить в секонде пиджак, это реально, ну это дешево. И плюс лента. Все. Вот у вас уже какая-то стильная такая вещица в гардеробе. То есть все это легко, единственное желание. Если у вас есть желание, вы можете сделать все в этой жизни”, — говорит блоггер, дизайнер Алина Гниденко.

Но сначала перед новым годом стоит найти желание праздновать, ведь главное не в чем, а с каким настроением, говорит астролог Давид Векуа.

"Наигрывая на новогодние праздники, создавая праздничное настроение, выглядя красиво, в синхроне со временем, мы делаем все для того, чтобы зайти в 2025 год энергетически правильно и захватить энергии, которые нас будут поддерживать", — говорит астролог Давид Векуа.

В чем встречать Новый год 2025/Скриншот с видео

И потому, убеждает астролог, организовывать праздник для себя и семьи нужно.

“Куда же без праздника. Такие темные времена должен быть праздником, хотя бы дома", — говорит киевлянка Анна Мороз.

В новом роскошном платье и на каблуках, или в домашней пижаме и тапочках, в символическом зеленом или классическом черном, какой бы наряд вы не одели. Чтобы в 2025-м точно привлечь удачу, к своему новогоднему образу следует добавить новогодний донат. И тогда новый год обязательно будет удачным.

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