В чемоданах и переодетые в женщин: как мужчины призывного возраста пытаются уехать за границу

Правоохранители обнаружили около 2 тысяч мужчин призывного возраста, которые хотели убежать за границу.

В бэби-боксах, чемоданах, между матрацами, переодетые в женщин — это лишь небольшой перечень того, как мужчины призывного возраста пытались уехать за границу. За полгода их насчитали около двух тысяч.

Как оперативники разоблачают такие схемы и о самых странных случаях неудачного побега, 20 августа в эфире ТСН рассказала корреспондент Маричка Кужик.

Блондинка, накрашенные губы, зеленый шарф и коляска с ребенком. Выдали руки, совсем не женские. А потом прическа оказалась париком, а под макияжем – пробивалась щетина.

"Был парень, оделся в женщину, это был не один случай, их было два или три", — рассказывает заместитель начальника штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.

На границе с Молдовой в машине в бейби-боксе вместо детских вещей находился 36-летний мужчина. Так жена пыталась увезти мужа за границу.

А еще прятались между чемоданами в багажниках, накрывались матрацами, покупали гидрокостюмы или лодки, чтобы через Днестр попасть в Молдову. Бежали через зеленку и предлагали взятки пограничникам. Но все равно попались.

Правоохранители обнаружили около 2 тысяч мужчин призывного возраста, которые хотели скрыться за границу. Пограничники говорят, что сейчас, спустя несколько месяцев большрй войны, беглецы уже действуют не самостоятельно, а обращаются к посредникам.

"Подделка документов — справки об обучении, справки о непригодности о прохождении военной службы, также справки об инвалидности, изготовят поддельное свидетельство о рождении, становятся многодетными родителями", — отмечают в штабе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Разоблачить делков непросто, говорят пограничники. Хотя предложениями незаконной переправки через границу пестрит Интернет, но делки шифруют данные, избегают непосредственной встречи, документы передают через камеры хранения. И их услуги не из дешевых.

"Я получил данное свидетельство о смерти своей жены стоимостью 50 тысяч гривен через телеграм-канал с целью пересечения государственной границы Украины", – говорит одни из задержанных.

Но это самые дешевые расценки. Оперативники говорят, что сейчас стоимость фиктивных документов для незаконного пересечения границы может достигать и 15 тысяч долларов. И все же удается выйти и на организаторов схемы, и на их клиентов.

Полторы сотни разоблаченных уже получили приговоры. По другим – продолжается досудебное расследование, говорят пограничники. Самое большое наказание за организацию незаконного пересечения границы – до 9 лет заключения.