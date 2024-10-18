Эпическая битва за веру. За церковными боями навкулачки накануне наблюдала вся страна. В Черкассах произошло грандиозное побоище за Свято-Михайловский храм. Он перешел в собственность православной церкви Украины. Но промосковскому попу и его прихожанам это не понравилось. Итак, они решили штурмом брать храм. Под куполом разминали кулаки, запускали друг в друга лавками и швыряли ведрами. В полиции говорят, открыли производство о хулиганстве, драка прошла не бескровно.

Предварительно – 26 пострадавших. У них зафиксированы ушибы, некоторые надышались газом, у одной дамы было подозрение на перелом. В ситуацию вмешались полиция и мэр. Чем все завершилось, рассказала корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

Этот эпический поединок начался у ворот и продолжился в храме. В ход пошли скамейки и ведра. Старший капеллан черкасской области отец Назарий объясняет, что это было.

"Сегодня состоялся переход Свято-Михайловского собора в православную церковь Украины", — говорит он.

В Черкассах произошло грандиозное побоище за Свято-Михайловский храм/Скриншот из сюжета ТСН

Мы идем уже по мирной территории одного из крупнейших соборов Украины черкасского Свято-Михайловского. Отец — до сих пор в бронежилете.

"Я настроился, что меня здесь могут и пристрелить, потому что в прошлый раз они здесь с оружием ходили, ожидать от этих россиян... Ну, они воюют против нас, им надо нас уничтожать", — говорит отец.

Еще несколько месяцев назад, утверждает капеллан, община города проголосовала за переход в православную церковь Украины.

"Но русский мир никуда не отступает — вы же понимаете, что этот собор — это такой центральный бастион русского мира здесь у нас", — говорит отец.

Это видео снято в Свято-Михайловском соборе 7 января этого года. На старостильное рождество здешний митрополит Феодосий упоминает вождя российской церкви. Только за последний год Феодосия было объявлено пять подозрений: за разжигание религиозной розни, отрицание российской агрессии и подрывную деятельность против Украины.

“Они перестали маскироваться. Хотя какие-то на них маски были, что они маскировались, будто они украинская церковь”, — рассказал отец.

В драке между украинским и пророссийским общинами Феодосий тоже участвовал.

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс/Скриншот из сюжета ТСН

"Наш собор является частной собственностью епархиального управления, он не принадлежит никому больше", — заявлял он.

Здесь российский батюшка не лукавит. Собор на центральной площади Черкасс действительно фактически был частной собственностью. РПЦ тогда умудрилась фактически приватизировать целый парк вокруг церкви.

“Собор строился без документа, и было получено свидетельство о праве собственности частным регистратором в районе, если я не ошибаюсь, Чернобаевскому. Община города Черкассы подала в суд, отсудила”, — рассказал мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко.

В собственность общины по состоянию на сегодняшний день вернули парк. За собор придется еще судиться. Общество в это время активно обживает территорию собора. Повсюду теперь украинские флаги.

В Черкассах произошло грандиозное побоище за Свято-Михайловский храм/Скриншот из сюжета ТСН

Эти разбитые скамейки — это, собственно, все, что напоминает сейчас о произошедших здесь событиях. Хотя не только – вон там наверху украинский флаг, он здесь впервые с момента строительства собора. Теперь это гарнизонный храм черкасской епархии.

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