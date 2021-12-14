В Черкассах суд отпустил иностранца, который посреди улицы избил и порезал ребенка

В Черкассах суд отпустил иностранца, который посреди улицы избил и порезал ребенка

Мужчину отпустили, назначив 2 года испытательного срока.

В Черкассах армянин избил и порезал парня, потому что он случайно задел его, когда ехал на велосипеде. Суд признал мужчину виновным, однако освободил от заключения.

Об этом идет речь в приговоре Сосновского районного суда г. Черкассы, сообщает ТСН.ua.

Напал на ребенка и два дня скрывался от следствия

По данным суда, инцидент произошел в апреле 2021 года на перекрестке улиц Смелянской и Свято-Макариевской в Черкассах. Известно, что несовершеннолетний ехал на велосипеде и случайно задел педалью мужчину. Поэтому иностранец избил ребенка. Затем, когда мужчина и несовершеннолетний остановились на пешеходном переходе, он запихнул в живот ребенка нож.

Подозреваемый с места преступления убежал и два дня скрывался от следствия. Однако его разыскала полиция.

Скриншот из Единого судебного реестра

У ребенка диагностировали тяжелые телесные повреждения

По данным суда, потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, а именно: проникающее ранение брюшной полости с повреждением тонкого и толстого кишечника и внутрибрюшного кровотечения, что осложнилось развитием перитонита (воспаление брюшины) и образованием абсцессов брюшной полости и малого таза.

Подозреваемый раскаялся и сообщил, что помирился с потерпевшим

В суде подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что несовершеннолетний во время езды на велосипеде задел его, из-за чего он сделал парню замечание. После этого ребенок якобы оскорбил его. Тогда мужчина избил парня и пошел вперед. Когда он увидел, что парень его догоняет, то достал нож, чтобы якобы защититься, а что было дальше он не помнит. Также подозреваемый согласился заплатить 20 965,85 грн за лечение потерпевшего. Иностранец добавил, что помирился с потерпевшим и компенсировал ему ущерб.

Решение суда

Суд признал подозреваемого виновным по ч.1 ст.121 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако судья отпустил мужчину, заменив реальный срок на 2 года испытательного.

Осужденный должен:

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы;

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

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