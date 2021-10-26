В Черкассах жители дома сортируют мусор, а на заработанные деньги наводят порядок во дворе: видео

В Черкассах жители дома сортируют мусор, а на заработанные деньги наводят порядок во дворе: видео

Сортировать хлам жителей научила соседка — 25-летняя девушка с инвалидностью.

В Черкассах жители дома сортируют мусор, а на заработанные деньги наводят порядок в своем дворе. Сортировать хлам жителей научила соседка – девушка с инвалидностью.

Она проводила тренинги, во время которых рассказывала, как правильно сортировать твердые отходы и что не следует выбрасывать из органики, говорится в сюжете ТСН 19:30.

25-летняя Анна неоднократно появлялась на телеканалах после того, как прошла онлайн-обучение, написала экологический проект и стала учить своих соседей сортировать мусор.

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Дом, где живет девушка, возводился для семей с детьми с инвалидностью. Здесь широкие коридоры, пологие пандусы и отсутствуют пороги. Большинство соседей, неожиданно выяснила для себя Анна, готовы сортировать мусор.

"Как только поставили контейнер для батареек, начали спрашивать, когда будет контейнер для лампочек", — рассказывает черкащанка.

Впоследствии двором стали перебирать макулатуру, стекло и пластик, а Анна проводила целые практикумы, на которых учила, что тара должна быть чистой и желательно ее сплющить.

В настоящее время жители целым домом собирают около 70 килограммов пластика и зарабатывают около 2 тысяч гривен в год. Средства за мусор тратят на обустройство своего двора. Он здесь образцово-показательный: с ухоженными аллейками и новенькими лавочками.

Под забором стоит бак – для всего хлама. Раньше их было два, однако после сортировки домом стали выбрасывать вдвое меньше хлама.

Между тем у Анны еще большие планы – она хочет, чтобы и другие ОСМД приобщились к сортировке. А пока, кроме твердых отходов, Анна с соседями стала сортировать еще органику, которую каждый день носят на соседнюю мини-ферму, где ее ждут лошади и козы. Детальнее смотрите в сюжете ТСН:

Новости Украины: в Черкассах жители дома сортируют мусор, а на заработанные деньги наводят порядок во дворе

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