В Черкасской области 15-летняя девушка родила от взрослого мужчины: она шокировала заявлением

В Черкасской области осудили мужчину из-за интима с несовершеннолетней / © pixabay.com

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В Черкасской области осудили мужчину из-за интима с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет. Несовершеннолетняя забеременела и родила от взрослого. На суде она просила не наказывать мужчину.

Об этом говорится в приговоре Черкасского районного суда Черкасской области.

15-летняя девушка забеременела и родила от взрослого мужчины

События начались в период с апреля по май 2025 года. Обвиняемый, будучи совершеннолетним лицом, достоверно знал, что его возлюбленная является несовершеннолетней и еще не достигла 16-летнего возраста. Несмотря на это, он умышленно, с целью удовлетворения половой страсти, систематически вступал с девушкой в половые отношения в своем доме.

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Интимная связь происходила по взаимному согласию сторон, без применения какого-либо физического или психологического давления и без угроз насилия. Вскоре выяснилось, что 15-летняя девушка забеременела. 4 марта 2026 года несовершеннолетняя родила дочь.

Чтобы официально подтвердить факт отцовства в рамках расследования, следователи назначили судебно-молекулярно-генетическую экспертизу. Согласно заключению экспертов, биологическое отцовство мужчины в отношении новорожденной девочки было подтверждено с вероятностью 99,9%. После этого правоохранители объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины.

Раскаяние в зале суда и внезапная свадьба

Во время судебного заседания, которое с целью защиты прав подростка проходило в закрытом режиме, обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся. Мужчина, который работает грузчиком, подтвердил все обстоятельства дела. В то же время он рассказал суду, что они с молодой мамой решили создать полноценную семью.

1 мая 2026 года, прямо во время досудебного разбирательства, пара официально зарегистрировала брак. Девушка взяла фамилию своего мужа, и сейчас новоиспеченные супруги совместно проживают и воспитывают дочь.

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Сама несовершеннолетняя потерпевшая, а также ее законный представитель (мать) в зале суда полностью поддержали мужчину. Девушка подтвердила факт бракосочетания, отметила, что претензий к мужу не имеет, и лично просила судей строго его не наказывать, чтобы он мог находиться рядом с семьей и обеспечивать младенца.

Решение суда

Суд постановил: признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 155 УК Украины, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. На основании статьи 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 (один) год.

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