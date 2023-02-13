В Черкасской области подростки подожгли мужчину и вели трансляцию в Tik-Tok: подробности

Мужчину облили дизтопливом и под музыку снимали, как пострадавший горит.

В селе Кобринова Гребля Черкасской области произошла ужасная история: подростки подожгли мужчину и вели прямую трансляцию в одной из соцсетей.

По данным полиции Черкасской области, в этом селе компания молодых людей подожгла спящего 44-летнего мужчину и начала вести трансляцию в одной из соцсетей. Житель села получил телесные повреждения и нуждается в лечении.

Детали в комментарии для ТСН.ua рассказал староста села, вызвавший правоохранителей в помощь потерпевшему.

"Этот потерпевший рассказал мне, что с помощью дизтоплива его подожгли. Я предложил ему звонить в полицию, но пришлось звонить самому. Приехали правоохранители, установили, что там, в той компании, были и совершеннолетние, и несовершеннолетние. Они снимали видео для Tik- Tok. Пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения после того, как побывал на похоронах. Все остальные также были в нетрезвом состоянии. Один поджигал, один снимал, включили музыку. Насколько известно, там находился еще ребенок, девушка. Случай получил резонанс, это — дикость", — рассказал нам староста села.

По его словам, состояние здоровья пострадавшего осложнилось тем, что раны начали гнить.

"Сейчас ему помогает сестра", – рассказали нам в селе.

В полиции Черкасской области отметили, что происшествие произошло еще 5 февраля. Потерпевший обратился к правоохранителям 8 февраля. К поджогу потерпевшего может быть причастен 20-летний парень. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области полиция разоблачила двух 16-летних подростков в убийстве двух женщин.

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