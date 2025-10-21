В Черкасской области пытались мобилизовать "ограниченно вменяемого" мужчину: как все закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Черкасской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Лисянского районного суда Черкасской области.

По данным суда, житель Черкасской области в июне 2024 года в ТЦК написал заявление об отказе от мобилизации.

Подсудимый заявил, что «не понимает почему он должен служить».

Суд установил, что на момент мобилизации у мужчины «проявлялись проявления легкой умственной отсталости со значительными поведенческими расстройствами (F-70.0 по международной классификации болезней 10-го пересмотра), осложненной проявлениями органического эмоционально-лабильного (астенического) расстройства (F-06.6 по МКБ-10) и психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя с синдромом зависимости (F-10/24 по МКБ-10) из-за чего он не мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими».

Суд также считает, что житель Черкасской области «не способен в полной мере осознавать действия и руководить ими, и не может самостоятельно принимать участие о рассмотрении дела в суде». А потому его признали ограниченно вменяемым.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, мужчина отказался от мобилизации и заявил в ТЦК, что «лучше сесть в тюрьму»