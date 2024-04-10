На Черкасчине зверски убили 17-летнего переселенца: жуткие подробности трагедии

Над парнем издевались палкой, а потом закопали в поле.

В Черкасской области на днях двое молодых людей зверски убили 17-летнего парня-переселенца из Краматорска, забив его палкой, после чего прикопали его тело в поле.

Подробности этого случая в комментарии для ТСН.ua рассказала спикер полиции Черкасчины Зоя Вовк.

"Все эти парни жили в одном селе, дружили. В тот день они пригласили его к себе на встречу. В компании был алкоголь. На фоне алкоголя и конфликта ситуация закончилась трагически", – рассказала нам Зоя Вовк.

По данным правоохранителей, один из подозреваемых, 18-летний местный житель, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

"В настоящее время это дело в суде", – добавляет Зоя Вовк.

В свою очередь наши источники в Нацполиции добавили, что 18-летний молодой человек, причастный к нынешнему убийству, является агрессивным лицом, но за предыдущее преступление суд, выбирая меру пресечения, почему-то не изолировал его от общества.

По данным правоохранителей, как следствие, в этот раз произошло резонансное убийство – своего приятеля-переселенца он с другим приятелем, 20-летним парнем, забили палкой, размозжив ему голову. После этого тело парня они прикопали в поле. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

По данным полиции, убийству предшествовал конфликт, у парней были намерения якобы заключить "мировую", но возник новый конфликт, закончившийся убийством.

Мать погибшего юноши Валентина Редько в соцсети опубликовала пост, где написала о своих опасениях, что правоохранители якобы могут "замять" дело.

"В моей семье случилось большое горе – двое извергов жестоко убили моего 17-летнего сына. Мы – переселенцы из Краматорска, вот уже 2 года проживаем в селе Набутов Черкасского района Черкасской области. Именно отсюда мой муж ушел в ВСУ. В ночь с 3 на 4 апреля мой сын пошел гулять. И больше домой не вернулся. На следующий день мне сообщили, что моего сына больше нет в живых. Я боюсь, что мое дело может быть нераскрытым и забытым, а виновные не понесут наказания", – написала Валентина Редько.



В свою очередь спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк подчеркнула, что фигуранты задержаны и нет оснований считать, что следствие будет необъективным.

В селе Набутов местные говорят, что погибший жил в их населенном пункте 2 года. "Он характеризуется как нормальный ребенок", – рассказала нам глава громады Ирина Величко.

"Один из подозреваемых стоял на учете, сам родом из асоциальной семьи. Так, как он себя ведет – к этому невозможно подобрать слов", – добавила Ирина Величко.

Ранее сообщалось о том, что нужно говорить ребенку, чтобы он рос уверенным в себе.

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