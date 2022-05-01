В Чернигове минимум семь сотен человек погибли во время осады: чем живет и как восстанавливается город сейчас

В Чернигове минимум семь сотен человек погибли во время осады: чем живет и как восстанавливается город сейчас

Осада Чернигова: по меньшей мере, 700 человек погибли во время окружения врагом.

Чернигов почти месяц был в оперативном окружении врагом. Россияне его бомбили, обстреливали, лишали коммуникаций и пытались отрезать от столицы, но Чернигов устоял и не пропустил оккупантов дальше страшной ценой — по меньшей мере 7 сотен человек погибли во время осады.

О том, как враги были безжалостны и к богатой истории города, пытаясь крушить все, несмотря на историческую ценность, говорится 1 мая в сюжете ТСН.

Чернигов — как живой учебник истории, или музей под открытым небом. В свое время его уже пытались уничтожить россияне. А еще – поляки, литовцы, татары и немцы. Теперь на фоне его исторических памятников – есть шрамы и от наступления путинской орды.

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Стенам Екатериненской церкви уже более трехсот лет. А вот дыркам, которые показывает директор Черниговского исторического музея — всего месяц. Изрезанный фасад, выбитые стекла. Сергей Лаевский говорит: оцепив город российские войска обстреливали его хаотично и безжалостно. Досталось и одному из древнейших соборов Украины. Спасо-Преображенский храм 11 века – ровесник Софии Киевской.

Впрочем, только изрешеченными стенами не обошлось. Юношеская библиотека — памятка конца 19-го века — почти уничтожена. Всего в правительстве зафиксировано более 2 десятков преступлений против культурного наследия Чернигова. И аналогии напрашиваются сами собой.

"Символично, что бывший кинотеатр Щорса в центре такие же повреждения получил во Второй мировой. Попала в то же место рашистская бомба… разрушения такие же, здесь много параллелей", — отмечает директор Черниговского исторического музея Сергей Лаевский.

Зое Приступе - 89. Когда-то застала нацистов, а теперь — и рашистов и вспоминает, как над ее головой еще недавно свистели вражеские "Грады", а она и не понимала что происходит.

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В Святоказанской церкви, в которой женщина следит за чистотой и порядком, следы от "русского мира" даже внутри. Огромные дыры – прямо в иконах.

На стадионе имени Гагарина – того таки Гагарина земляки разнесли и трибуны. Из них еще несколько недель доставали взрывоопасные остатки снарядов. Восстанавливать стадион, говорит его директор до завершения войны, вряд ли получится.

"Сейчас стадион разрушен на 80%-90 процентов", – говорит Андрей Волков, директор олимпийского комплекса "Чернигов".

И хотя война продолжается, а в городе время от времени снова – воздушные тревоги – черниговцы пытаются вернуться к нормальной жизни. Такой, каким она было до осады. На Красной площади девушки записывают видео для тик-тока. Художник Владимир завершает картину, которую начал еще до вторжения, а Анна — уже высаживает цветы возле дома, который тоже разрушен войной. А квартира – сразу под гигантской дырой, которую оставил после себя российский снаряд.

Впрочем здания – это все равно не главное. Их можно восстановить. Главное – черниговцы, которые мужественно вытерпели осаду и спасали друг друга.

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Один из местных волонтеров Олег Бибиков – ресторатор, с начала полномасштабной войны его заведение стало спасательным кругом для жителей города. Раздали сотни тысяч продуктовых наборов, помогали с лекарствами и эвакуацией. В настоящее время чинит разбитые дома, закрывает выбитые окна.

Руины и выжженная земля — так выглядят ныне окраины Чернигова и соседние села. На огородах здесь можно увидеть воронки и остатки российских ракет. Под опекой волонтеров – почти каждый двор. Они помогают расчищать, перекрывать сожженные, проломленные крыши и выбитые окна. Говорят, в устоявшиеся дома уже могут возвращаться люди. Есть и те, кому возвращаться некуда. Но они верят: все отстроят и будут жить в своем героическом городе.

Осада Чернигова: по меньшей мере 700 человек погибли во время оцепления врагом

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