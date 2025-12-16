В Чернигове мужчина за 500 долларов согласился работать на РФ: чем все закончилось

В Чернигове осудили мужчину, который хотел сжечь авто военных / © pixabay.com

В Чернигове Деснянский районный суд объявил приговор местному жителю, который по заказу вражеских кураторов готовил диверсию против украинских военных. Мужчина пытался сжечь машину, переданную на нужды ВСУ благотворительным фондом.

Об этом говорится в материалах дела.

Вербовка через мессенджеры и «инструкции по поджогу»

Как установило следствие, в мае 2025 года подсудимый установил контакт с неустановленным лицом через приложение AyuGram (одна из версий «Телеграмм» — ред.). Ему предложили «легкий заработок» — 500 долларов США за поджог автомобиля, принадлежащего ТЦК или ВСУ.

Злоумышленник получил от куратора подробные видеоинструкции, как совершать поджог и как фиксировать это на видео для отчета.

Охота на военные пикапы

Для реализации плана фигурант приобрел растворитель и начал «охоту» на машины. Он фотографировал военные машины в городе и отправлял их заказчику на согласование. Они договорились поджечь зеленый пикап Ford F150, который волонтеры передали армии.

«6 мая обвиняемый отправился к месту нахождения автомобиля для совершения поджога, однако не смог довести дело до конца, потому что заметил поблизости посторонних лиц», — говорится в приговоре суда.

В тот же день мужчину задержали сотрудники СБУ.

Позиция защиты и вердикт суда

В суде мужчина свою вину не признал. Он убеждал, что не собирался ничего жечь, а хотел «обмануть заказчика»: смонтировать фейковое видео поджога и получить деньги. Однако данные геолокации его телефона и изъятая легковоспламеняющаяся смесь доказали обратное.

Суд признал мужчину виновным в покушении на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины(ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Приговор суда:

5 лет лишения свободы ;

Взыскание расходов на экспертизы (более 1700 грн);

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей в следственном изоляторе.

