В Чернигове суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в убийстве полицейского: подробности

В Чернигове также попрощались с убитым милиционером.

Убийство копа. Трем подозреваемым в умышленном убийстве полицейского в Чернигове уже выбрали меры пресечения. Их отправили под стражу на 2 месяца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Всего в этом деле уже пятеро фигурантов. Четырех подозревают в умышленном убийстве полицейского. Из них только одному исполнилось 18 лет. И еще один мужчина фигурирует в этом деле за совершение грабежа — украл сумку одного из полицейских.

По версии следствия, в ночь на субботу компания молодых людей до потери сознания избила двух полицейских. Один из них скончался на месте. Второй — сейчас в реанимации. Оба находились в отпуске, одетые были в гражданское. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. Что именно стало причиной жестокого нападения — полицейские еще выясняют. Сегодня в родном городе простились с погибшим 30-летним капитаном полиции Артуром Ерохиным. Без отца остались двое детей.

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Напомним, 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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