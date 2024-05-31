В Чернигове убийца с подельником несколько месяцев работали в подземелье детского сада: детали

Стали известны новые подробности громкой и довольно забавной истории, недавно произошедшей в Чернигове и напоминающей сюжеты известных фильмов об ограблении банков.

На днях полиция Черниговщины рассказала о том, что неизвестные сделали длинный подкоп под банк, на рассвете, когда в помещении никого не было, совершили там пожар и взрыв, но забрать более 5,5 миллионов гривен не смогли, потому что не рассчитали мощность взрыва, который и помешал им ограбить банк.

Спустя полмесяца полицейские задержали подозреваемых. Ними оказались 40-летний и 42-летний жители Запорожской и Николаевской областей, которые, по версии следствия, приехали в Чернигов грабить отделение банка.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua спикер Черниговской областной прокуратуры Марина Ющенко, фигуранты дела начали рыть подкоп в нескольких десятках метров от многоэтажки, смежной с банком.

Тот самый подкоп к помещению банка. Фото: Национальная полиция Украины.

"Начало подкопа было на территории детского учреждения", — сообщила нам Марина Ющенко.

По версии следствия полиции, грабители-неудачники рыли этот подкоп в течение нескольких месяцев, укрепили его, он тянулся от детского учреждения к подвалу смежного с банком дома. По данным следствия полиции Черниговщины, грабители через подвал подобрались к полу банка, демонтировали его, пытаясь похитить деньги из ячеек в депозитарии.

Отверстие в полу банка, куда попали горе-грабители. Фото: Национальная полиция Украины.

В детском учреждении, название которого фигурирует в материалах уголовного производства, наотрез отказались комментировать то, как так получилось, что там не видели подозрительных лиц, которые рядом роют практически шахту.

Вот как об этом преступлении написал на своей странице в соцсети заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небитов : "Злоумышленники решили ограбить банк. Несколько месяцев готовились: сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и украсть средства, а затем поджечь крышу и в дымовой завесе от пожара выйти через тоннель незамеченными. Но...не удалось. Перестарались с дымовой завесой - совершили такой взрыв, что он разрушил даже стены банка. Испугавшись, поспешно сбежали".

По его словам, криминальная полиция Чернигова, Днепра, Запорожья и Николаева совместно с Департаментом уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Оба ранее были судимы за незаконное хранение оружия, разбойные нападения и другие корыстно-насильственные преступления.

Резюмируя, Андрей Небитов добавил с долей юмора: "В настоящее время обоим задержанным следователями объявлены подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное повреждение имущества путем взрыва и покушение на кражу. Вот так, нелегкими движениями лопаты, подельники собственноручно заработали себе шанс сесть в тюрьму на срок до 12 лет. Такие таланты пропадают..."

В свою очередь, в полиции Запорожской области нам сообщили, что один из фигурантов – человек с богатым уголовным прошлым, который промышлял преступлениями на юге Украины.

О нем полицейские говорят, что он неоднократно судим, в том числе за разбойные нападения и убийство, а в прошлом году был задержан в Херсоне по подозрению в совершении разбойного нападения, употребляет наркотики.

Это неудачное ограбление живо комментируют в соцсетях. Пользователи предполагают, что вряд ли воры придумали этот план сами.

"Похожие сюжеты есть в фильмах, наверное, оттуда они взяли себе "план", — написала одна из комментаторов.



Как выяснил ТСН.ua, суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, но, по крайней мере, один из них не признал своей вины.

Ранее сообщалось о том, что студент пошел за носками к дедушке, а нашел 135 тысяч долларов.

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