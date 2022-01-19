Иллюстративное фото. / Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

В Черниговской области горел дом: погибла мать и трое детей

В Черниговской области горел дом: погибла мать и трое детей

Огонь быстро охватил здание.

В Черниговской области в пожаре погибли женщина и трое малолетних детей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 января.

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Загорелся одноэтажный жилой дом в селе Браница. Пока приехали чрезвычайные крыша и комнаты здания уже были охвачены огнем. Ее жителей спасать было поздно.

Детальнее — в преемник выпусках ТСН.

Новости Черниговской области: женщина и трое малолетних детей погибли в пожаре

В Днепропетровской области сгорел ресторан вместе с автомойкой в поселке Слобожанское. Люди успели выбежать на улицу. Прошло без пострадавших. Огнем охватило полтысячи квадратных метров. Чтобы усмирить пламя, пожарным понадобилось два с половиной часа. Причины возгорания выясняют эксперты. Из версий — сокращение.

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