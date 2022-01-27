В Черниговской области исчезло более десятка дорожных знаков: кто и зачем их украл

В Черниговской области исчезло более десятка дорожных знаков: кто и зачем их украл

Знаки совершенно новые, их недавно установили после ремонта дороги.

На Черниговщине неизвестные украли дорожные знаки вместе с металлическими оцинкованными столбиками, на которые они крепятся. Пропажу обнаружил ответственный за дорогу во время патрулирования.

О том, куда и зачем исчезают дорожные знаки – 26 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Большинство знаков, говорит представитель подрядной организации по эксплуатационному содержанию дороги Р67 Андрей Абашин, исчезло на двадцатикилометровом отрезке вокруг Нежина. На некоторых из них еще даже упаковочная пленка не облезла.

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Списывать кражи на жителей окрестных сел – дорожники не хотят. Потому что тоже, говорят, нет системности. С одной стороны села – знаки есть, с другой – исчезли.

Дорожники заметили закономерность: спросом пользуются, главным образом, новые конструкции.

"Они (столбики – Ред.) изготовлены из нержавеющей стали. Эта труба может служить долгое время, ее можно использовать в хозяйственных нуждах, а знаки тоже можно использовать для ремонта", – объясняет Андрей Абашин.

В Украине на 46 000 километров дорог только государственного значения установлено почти полмиллиона знаков. В прошлом году – исчезло 2 200, в позапрошлом году – едва ли не вдвое больше – 3 900.

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Кроме того, ворованные знаки с одной дороги иногда находили на другой.

Знаки главным образом воруют там, где низкая плотность проживания населения. Шансы быть замеченными минимальны. Но иногда даже камеры видеонаблюдения не останавливают.

А вот раскрыто в прошлом году всего 40 краж. Воровали преимущественно на металлолом. Нежинские полицейские свои поиски с этого и начнут.

В Черниговской области неизвестные украли дорожные знаки | Новости Украины

"Эта версия, а именно кража для дальнейшей сдачи на металлолом — наиболее вероятна в данном случае и начнем поиски по отработке пунктов приема металлолома, отработаем всех ранее судимых за совершение аналогичных преступлений", — сообщила пресс-секретарь полиции Нежина Инна Музыченко.

А еще дорожники надеются на сознание людей. Так как кража знака – это не просто материальный ущерб, их отсутствие приводит и к ДТП.

Напомним:

В Харькове двое подростков решили записать видео для Сети, а для этого разбили дорожный знак. Один из подростков его уродовал, а другой записывал на видео. Полицейские вынудили хулигана восстановить дорожный знак.

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