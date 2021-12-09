В Черниговской области простились с погибшими в ДТП с маршруткой мамой с дочерью и влюбленной парой

В Черниговской области простились с погибшими в ДТП с маршруткой мамой с дочерью и влюбленной парой

Колонна из горожан, которые прощались с погибшими, растянулась на сотни метров.

На Черниговщине прощаются с погибшими в самой масштабной аварией в этом году — между маршруткой и грузовиком, в котором погибли 13 человек.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Больше траурных церемоний в небольшом городке Борзна, здесь приспущены флаги, или же они имеют черные ленты. В полдень в городе простились с Ниной и Юлей Ткаченко. Учительница английского языка ехала в больницу, а ее дочь – студентка третьего курса киевского политеха – сопровождала маму. На прощание пришли десятки горожан и колонна растянулась на сотни метров. Люди несли цветы и траурные венки.

За несколько лет до того, тоже в аварии, погиб муж и отец женщин.

А в эти минуты Борзна прощается с Ярославом Веремеенко – он ехал в автобусе вместе со своей девушкой – Викторией Гурин. Они были влюблены, собирались обручиться, и погибли вместе.

Виктория также будет похоронена сегодня, в ее родном городе Мена. «Собирали деньги на свадьбу, на днях ей должен был сделать предложение», — рассказывают родные парня.

ДТП в Черниговской области: продолжаются прощания с погибшими

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