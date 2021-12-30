В Черниговской области семья во дворе установила иллюминацию из двух тысяч лампочек

В Черниговской области семья во дворе установила иллюминацию из двух тысяч лампочек

Обычный дом стал местом самых удачных селфи и праздничной атмосферы.

Два километра проводов и по меньшей мере две тысячи мерцающих лампочек: в Семеновке Черниговской области подготовка к праздникам во дворе семьи Сычев набрала таких масштабов, что спровоцировало без преувеличения паломничество к их двору. Обычный дом стал местом самых удачных селфи и праздничной атмосферы, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 29 декабря.

Это целая световая композиция. Каждому объекту – другой цвет. Крыши дома, хлева и гаража – в желтом, забор – в бело-голубом, высажены маленькие туи – розовые, а с ними контрастирует лавочка. По центру – чуть ли не пятиметровая елка мерцает разными цветами. А вот при дневном свете можно найти весь оптический обман. Елка – это смастеренная металлическая конструкция с дверцей, оплетенная гирляндами. Чтобы включить иллюминацию, владелице подворья Ире Сыч приходится разрываться между розетками, разбросанными по всему ее двору.

Новогодняя иллюминация – единственное ли освещение на этой улице. Этот двор – на окраине городка, обычно здесь людей, а тем более машин не так и много, но в период рождественско-новогодних праздников все меняется коренным образом. На иллюминацию, как в голливудских фильмах, мастер по ремонту автомобилей Игорь Сыч экономил немало. В течение года скупал гирлянды, но на такой ажиотаж у земляков не рассчитывал.

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Чтобы развесить два километра гирлянд, Игорю пришлось трижды из Киева, где он живет, приезжать на родину. В общей сложности потратил шесть дней. Забава – не для ленивых.

В новогоднюю ночь иллюминация будет работать нон-стоп. Например, школьницы говорят, что будут праздновать вблизи главной елки общины, но честно признаются, что селфи на окраине Семеновки получили гораздо больше предпочтений.

А после демонтажа – вместо елки, вероятно, будет цветник. А уже следующей зимой будут придумывать новую световую композицию.

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В Черниговской области семья во дворе установила иллюминацию из 2 тысяч лампочек