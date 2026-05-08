В Чернобыльской зоне бушует масштабный пожар: угрожает ли радиация Киеву и чем это опасно

Пожар в Чернобыльской зоне / © ГСЧС в Киевской области

В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар, который пока не удается вторые сутки погасить из-за сложных погодных условий — сильного ветра и длительного отсутствия дождей.

В ГСЧС Киевской области рассказали, что из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива.

«Ориентировочная площадь пожара составляет более 1100 га. Ситуация усугубляется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не производятся из-за угрозы взрывоопасных предметов», — сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Там добавляют, что огонь вспыхнул в лесных кварталах далеко от ЧАЭС. Что касается причин возгорания, то это может быть человеческая деятельность или уничтожение враждебной воздушной цели, но пока точная причина неизвестна.

Почему огонь по зоне отчуждения распространяется так быстро

По словам эколога Александра Соколенко, возгорание произошло на юге зоны отчуждения, к юго-востоку от города Чернобыль, где растут искусственно высаженные сосновые леса, появившиеся здесь 40-60 лет назад.

«Это южная часть зоны отчуждения. Также частично горит пойма реки Припять — пылает камыш. Кстати, пожар может быть частично усилен тем, что происходили сбросы воды из Киевского водохранилища, где уровень воды сейчас ниже обычного. Из-за превентивного сброса воды в водохранилище произошло осушение участка русла Припяти, там, где сейчас бушует пожар. Если в местах, где растет камыш, нет воды, то это усугубляет пожарную опасность», — рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

Эколог уверяет, что горит не самый загрязненный радиацией участок зон отчуждения, более загрязненная территория находится у города Припять на севере.

Прогноз погоды: помогут ли дожди обуздать огонь

Александр Соколенко говорит, что пожар в зоне отчуждения не могут остановить из-за того, что в регионе длительное время нет осадков. Два последних месяца в Киевской области практически нет дождей, как и на значительной территории Украины.

«Март и апрель были очень засушливыми. Кроме того, на улице держится довольно ветреная погода, которая помогает распространению огня. Сейчас с запада Украины близится атмосферный фронт, там, кстати, уже выпадают дожди. К вечеру он доберется до Киевщины, местами выпадут небольшие дожди. Лишь в воскресенье в Киевской области и Киеве ожидаются сильные осадки. Поэтому, если пожар не укрощают до сих пор, есть надежда на то, что пламя утихнет естественным образом из-за осадков, но их еще нужно дождаться», — прогнозирует Александр Соколенко.

Он подчеркивает, что пожар в Чернобыльской зоне действительно очень сложно потушить, потому что речь идет о слишком больших площадях, где отсутствуют люди и необходимая техника для тушения.

«Сильный ветер способствует распространению огня и в зоне отчуждения есть почему гореть — накопленный сухой травяной настил, поваленные и сухостойные деревья, пострадавшие участки от прошлых пожаров, потому что зона горит уже не в первый раз. Поэтому по тушению там все сложно. Конечно, можно перепахивать участки почвы, чтобы остановить распространение огня, но если там произошел верховой пожар, тогда это не поможет. Только с помощью пожарной авиации, которой у нас, вероятно, сейчас недостаточно. Поэтому такой пожар практически невозможно потушить», — рассказывает Александр Соколенко.

Радиационная угроза для Киева и риски для экологии

Если надеяться на погоду, которая поможет обуздать пламя, то ждать еще три дня до воскресенья. Опасность, по словам эколога, кроется в усилении ветра в пятницу и субботу, что будет способствовать распространению огня.

«Что касается радиационной угрозы, то наиболее опасные участки расположены вокруг ЧАЭС — могильники, ближайшие села вблизи станции, то есть территория к северо-западу от нее. Там уровень радиационного загрязнения больше и соответственно риск распространения радиации, если огонь доберется до этой территории. Но горит к юго-востоку от города Чернобыль, где загрязнение радионуклидами было меньше. В общем, учитывая, что со дня аварии прошло более 40 лет, и не вся территория зоны была существенно загрязнена, а имеющиеся радионуклиды распались естественным путем и не представляют сегодня значительной опасности, можно предположить, что в плане радиационного загрязнения рисков для Киева не много от такого пожара», — Со.

Эколог добавляет, что такой масштабный пожар — это, прежде всего, риск для окружающей среды и природы, потому что большая часть зоны отчуждения — это территория биосферного заповедника, где сформированы довольно ценные природные комплексы.

«Когда происходит пожар такого масштаба — это плохо, потому что мы теряем значительные площади лесов, в частности, уникальную флору и фауну, которая там есть. Это самый большой, мне кажется, риск и потери. Конечно, риск радиационного загрязнения есть, но я бы его не переоценивал», — заключает эколог.

Напомним, по данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны и, в частности, на севере Киевской области.

