В Чернобыльской зоне громкие взрывы и куча техники: что там происходит

Чернобыльская зона отчуждения после деоккупации в апреле прошлого года стала зоной тренировки для наших военных. Среди густых лесов бойцы обустраивают полигоны, на которых готовятся к предстоящим боевым выходам, говорится в ТСН.

Бойцы учат контролировать страх, когда на них сует 40-тонный танк, чтобы иметь возможность его обезвредить. Страшно, но что скажешь, к этому надо готовиться. Может, раздавить, может не раздавить, в то время ты стараешься на эмоциях не работать, а работать на механике”, — объясняет инструктор.

Так же – работать на механике, исключив любые эмоции учат и штурмовиков. По легенде, ребята должны атаковать окопы недруга, а затем забрать трофейное БК и эвакуировать раненого. "Условия приближены к боевым, мы видим здесь и дым и взрывы, там подальше лежат манекены, имитирующие раненых, убитых", — рассказывает командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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Дополнительное психологическое давление бойцам обеспечивают постоянные команды инструкторов. "Своим криком мы сбиваем их с толку, то есть, несмотря на то, что мы кричим, первое внимание они должны уделять своему командиру, так происходит слаженное отделение", — говорят они.

Финальный элемент упражнения – слепой проход через задымленный окоп и занятие круговой обороны. Подавляющее большинство этих бойцов уже участвовали в боевых действиях, некоторые готовятся к первой ротации, но занимаются все вместе.

Сам полигон и упражнения постоянно дорабатывают, подстраиваясь под смены тактики противника. После подготовки подразделения могут и обороняться и наступать. Но воины надеются, что совсем скоро в боях придется применять исключительно второй навык.

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