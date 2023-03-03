В Чернобыльской зоне украли даже рога оленя: Небытов рассказал о мародерстве "второй армии мира"

В Чернобыльской зоне во время оккупации Киевской области год назад было много фактов мародерства. Что там украла "вторая армия мира", в интервью ТСН.ua рассказал глава полиции Киевской области генерал Андрей Небытов.

Главный полицейский Киевской области отметил, что оккупанты украли даже оленьи рога, и добавил, что все похищенные из зоны ЧАЭС вещи фонят, потому что загрязнены радиацией.

"Там были ограблены фактически все государственные институции и предприятия, ГСЧС. У спасателей россияне украли автомобили, но не вывезли – сняли колеса, сиденья. Украли старый БТР, не работавший с 1970-х годов, был не на ходу. Отдельно ограбили комнату вещественных доказательств, где были доказательства от 1980-х годов, то есть это были вещи, которые были в свое время украдены такими же мародерами из домов тех людей, которые были вынуждены выехать на другие территории. Все эти вещи фонят, они загрязнены радиацией. Как говорится – на здоровье. Могу сказать, что были похищены даже рога оленя, иконы, мотоцикл. Также разобрали постамент – с модели автомобиля ВАЗ-2101 сняли фары", – рассказал Небитов.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

В Украине готовят сюрприз для мародеров и россиян под санкциями - Екатерина Чуева

Читайте также: