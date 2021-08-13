В Черном море возле российского побережья разлилась нефть: есть угроза для дельфинов

В то же время российские чиновники уверяют, что пробы воды соответствуют норме.
Дельфинарий российской Анапы устанавливает заграждения из-за разлива нефти, чтобы защитить морских млекопитающих.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Пятно ядовитого для морских обитателей топлива появилось в Черном море у российского побережья несколько дней назад, когда произошел разлив на местном нефтетерминале во время заправки танкера.
Масляные следы проявляли не только в нескольких местах вдоль побережья, но и в заказнике, где обитают дельфины.
Российские чиновники уверяют, что пробы воды соответствуют норме. Но зоологи утверждают, что горючее в воде может навредить здоровью морских млекопитающих, поэтому нефть из воды пытаются отфильтровать.