В Черноморске под стенами горсовета подрались АТОшники и муниципальный караул

В Черноморске под стенами горсовета подрались АТОшники и муниципальный караул

Получил повреждение один из копов, которые утихомиривали стороны.

В столкновении, которое произошло в Черноморске между общественными активистами и муниципальной караулом, два человека с травмами, еще двое — задержаны в райотделе.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

На митинг под стены городского совета собралось около трех десятков человек. Все из-за сессии, которую назначили на сегодня. От городского совета протестанты, в частности, требовали прекратить уничтожение «зеленой зоны». И протестовали против бюрократических преград, которые, по их словам, мешают ветеранам войны на востоке строить свой бизнес.

Группа ветеранов АТО пыталась пройти на заседание сессии — муниципальный караул их не пускал. Возникли стычки с использованием слезоточивого газа и палок.

На место вызвали полицейских, и когда те пытались утихомирить обе стороны, один из копов получил удар по голове. Еще один активист с ушибом в больнице. Двух участников акции забрали в райотдел.

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