В Черновцах доноры сдавали кровь прямо в торговом центре в сопровождении оркестра: видео

В Черновцах доноры сдавали кровь прямо в торговом центре в сопровождении оркестра: видео

Организаторы проекта таким образом хотели показать, что донорство – это тоже искусство.

В Черновцах провели акцию "Искусство донорства" — прямо посреди торгово-развлекательного центра медики развернули пункт забора крови. Так что горожане могли стать донорами, не посещая больницу.

Также читайте Пациент становится донором самому себе: врачи достигли полной ремиссии при неизлечимой форме рака

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, оркестранты же в это время играли классическую музыку, а художник – рисовал на память портреты тех, кто решил стать донором. Организаторы проекта таким образом хотели показать, что донорство – это тоже искусство.

Через несколько часов сдать кровь в неформальной обстановке вызвались три десятка черновчан.

"Есть очень много стереотипов, связанных с донорством. Люди боятся, потому что это больница и им не хочется туда идти, поэтому мы стараемся их вывести в какие-то нетрадиционные локации, где они не привыкли", — объяснила координатор всеукраинской платформы "ДонорUa" Людмила Линник.

В Черновцах доноры сдавали кровь в сопровождении оркестра прямо в ТРЦ | Новостей Украины

Такой подход к донорству получил отклик у местных жителей.

"Еще круче обычного, потому что сейчас атмосфера праздничная и это очень вдохновляет. Побуждает то, что с кровью всегда ситуация в больницах напряженная, поэтому есть смысл поддержать", — сказал донор Александр Фесюк.

Читайте также: