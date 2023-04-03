В Черновцах хотят устроить аукцион за места на кладбище: речь идет о необычных квадратных метрах

В Черновцах решили продавать столетние склепы на старейшем городском кладбище. Речь идет о разрушающихся заброшенных гробовцах, владельцев, которые должны ухаживать за ними, найти не удалось. Таких безымянных гробниц насчитали более двухсот и их готовятся выставить на аукцион. Деньги, говорят городские чиновники, пойдут на содержание кладбища, имеющего статус историко-культурного заповедника, говорится в ТСН.

Кладбище по улице Зеленой в Черновцах — историко-культурный заповедник, ему более 150 лет, он разделен на христианский и иудейский некрополи. На христианской части полторы тысячи монументов – памятников архитектуры. Среди них могилы известных буковинцев, в частности, Ольги Кобылянской и Юрия Федьковича. Ими, как может, заботится город и государство, а вот за частными захоронениями должны ухаживать владельцы. "Родственники находятся за границей, здесь есть ухаживающие знакомые, и в прошлом году была проведена реставрация гробовца", — говорит директор заповедника Анжела Николаева.

Но это скорее исключение, большинство склепов, которым больше сотни лет, заброшены. В прошлом году начали проводить инвентаризацию – поднимали архивы, искали владельцев. Однако более 200 гробов остались неидентифицированными. Никакой информации, таблички отсутствуют. То есть место есть, наверное, она когда-то и была. Здесь есть скульптура, которая достаточно архитектурно привлекательна, считаем, что это нужно отреставрировать”, — говорят работники.

Отреставрировать разрушенные склепы в мэрии хотят благодаря новым владельцам. Безымянные гробницы выставят на аукцион, а остатки умерших перезахоронят. Там нет свободных мест для захоронения, а конечно, что спрос у граждан есть. И когда мы видим полуразрушенные гробы и там нет даже останков, то мы можем его предложить для погребения желающим, которые могут его восстановить”, — отмечают в заповеднике.

Впрочем, такое решение следовало сначала вынести на общественные обсуждения, уверенны историки. Ведь речь идет не об обычном кладбище, а в историческом комплексе. “Для многих жителей Черновцов, такой акт может показаться в определенной степени безнравственным. Практика перезахоронений есть, она не отрицается законодательством Украины, но в случае кладбища на Зеленой – это действительно такая уникальная историко-культурная памятка, которая в той или иной степени потеряет свою какую-то подлинность, уникальность, неповторимость”, — отмечает кандидат исторических наук Назарий Христан.

Вопрос дразнящий еще и потому, отмечает историк, что на кладбище похоронены многие люди разных национальностей, в частности, склепы преимущественно времен румынского периода. «Здесь важно услышать именно мнение румынской общины, не отрицают ли они и действительно ли те, кто похоронен в этих склепах, есть лица неустановленные. Берет ли она ответственность за этих умерших, готова ли она ухаживать или не готова», – добавляет историк.

Впрочем, в мэрии уверены, все риски просчитали. "Они пойдут на аукцион только тогда, когда суд признает их право собственности за обществом, а суд может это признать только если мы предоставим им достаточно доказательств того, что они никому не принадлежат", — заявляют в горсовете.

К тому же, мол, от покупателей будут требовать не менять исторический облик гробника, ведь речь идет о заповеднике. Какие суммы будут просить на аукционе, говорят, будет понятно только после оценки, которую еще будут проводить. К слову, у города такая практика уже была. В последний раз продажи заброшенных усыпальниц объявляли в 1996. Нашли покупателей для двух десятков склепов. “Сделали реставрацию, восстановление и вы видите, как на сегодняшний день он выглядит. Это как раз цель того, чтобы сохранить и дать новую жизнь”, — показывает директор один из отреставрированных склепов.

Идентификацию захоронений с целью продажи производят только на христианской части заповедника. Документы на право собственности люди могут подать до июня.

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