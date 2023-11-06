В Черновцах попрощались с заместителем командира 128-й бригады: военный рассказал о настроениях в ОГШБ

В Черновцах простились с 42-летним подполковником 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андреем Тарасенко, погибшим во время трагедии на Запорожье. Военный был начальником артиллерии и заместителем командира бригады. Он один из 19 бойцов, чью гибель уже официально подтвердили в бригаде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Черновцах попрощались с заместителем командира бригады

Андрея Тарасенко собратья вспоминают, как настойчивого и человечного командира, больше всего мечтавшего о победе. Он на фронте с 2014 года, воевал на самых горячих направлениях Донбасса и Луганской области. Провести героя в последний путь пришли его родственники, собратья и жители города.

Прощание с Андреем Тарасенко

"Жил артиллерией и погиб возле своих подчиненных. Пока продолжается расследование. Каждый думает, как это могло случиться, такого ни разу не было, пока все в шоке", — говорит заместитель командира по морально-психологическому обеспечению 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Луковец.

Трагедия на Запорожье: что известно о расследовании ракетного удара

ГБР открыло уголовное производство по факту гибели военных на Запорожье. Там расследуют действия военного командования, организовавшее мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта.

В скопление военных россияне запустили ракету, там погибли 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Место ракетного удара

Кроме военных, по информации председателя Камышеваской громады, в этом селе ранения получили и 9 местных жителей, повреждено около 30 домов и хозяйственных сооружений.

С сегодняшнего дня на Закарпатье, где дислоцируется бригада, объявили трехдневный траур. В области отменили все праздничные мероприятия, приспустили флаги. А местные с самого утра несут цветы и лампадки в центре города.

На Закарпатье чествуют погибших воинов

128 отдельная горно-штурмовая бригада защищает Украину с начала войны.

Напомним, 4 ноября СМИ сообщили о прилете вражеской ракеты по воинам 128-й закарпатской бригады. Это подтвердили в украинском командовании и уточнили, что трагедия произошла 3 ноября.

Место ракетного удара

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прощание с погибшими бойцами 128-й бригады! Черновцы прощаются с заместителем командира

Журналист Владимир Бойко сообщил, что приказ выстроиться военным для награждения ко Дню артиллериста отдал командир бригады, в прошлом торговавший контрабандой с "ЛНР".

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