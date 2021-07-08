В Черновцах произошел серьезный пожар: горела квартира в жилом доме

В результате пожара никто не пострадал.

Крупный пожар в центре Черновцов. В двухэтажном доме загорелась квартира. Огонь мгновенно охватил дом. Сильное пламя и дым было видно с улицы.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июля.

Также читайте Столб черного дыма: пожар в Одессе напугал людей

Возгорание заметили работники рынка, рядом с которым расположен дом. Они и вызвали спасателей. Пожарным удалось потушить пламя до того, как оно перекинулось на чердак и крышу. Поэтому соседей даже не пришлось эвакуировать. Причину возгорания спасатели еще устанавливается.

Напомним, что в Днепре горел жилой двухэтажный дом, на первом этаже которого размещались офисные помещения. Буквально за час огонь полностью уничтожил крышу здания и две квартиры.

Новости Украины: в двухэтажном доме в центре Черновцов загорелась квартира

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку