В Черновицкой области мужчина очистил туалет: он будет сидеть в тюрьме

В Черновицкой области мужчина очистил туалет: он будет сидеть в тюрьме

Мужчина украл из туалета металлический бидон.

В Черновицкой области на 4 месяца арестовали мужчину за то, что он обчистил туалет.

Об этом идет речь в приговоре Сторожинецкого районного суда Черновицкой области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина зашел в туалет в здании "Сторожинецкого районного союза потребительских обществ". Оттуда он украл алюминиевый бидон-флягу емкостью 40 литров, который стоит 876 грн.

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Также он с представителем обворовавшего общества заключил соглашение о примирении и компенсировал потерпевшим материальный ущерб.

Суд признал мужчину виновным по ст. 185 ч. 2 УК Украины. Его на 4 месяца отправили в тюрьму.

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