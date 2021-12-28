В Черновицкой области мужчина очистил туалет: он будет сидеть в тюрьме

Мужчина украл из туалета металлический бидон.
В Черновицкой области на 4 месяца арестовали мужчину за то, что он обчистил туалет.
Об этом идет речь в приговоре Сторожинецкого районного суда Черновицкой области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина зашел в туалет в здании "Сторожинецкого районного союза потребительских обществ". Оттуда он украл алюминиевый бидон-флягу емкостью 40 литров, который стоит 876 грн.
В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Также он с представителем обворовавшего общества заключил соглашение о примирении и компенсировал потерпевшим материальный ущерб.
Суд признал мужчину виновным по ст. 185 ч. 2 УК Украины. Его на 4 месяца отправили в тюрьму.
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