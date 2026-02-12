В Черновцах отец четырех детей похитил чужую девочку: что случилось

На Буковине задержан похититель ребенка, который прятал его в пустом доме

Реклама

На днях в Черновцах водителем одного из автомобилей была похищена 13-летняя девушка.

В детях этой истории разбирался ТСН.ua.

По данным правоохранителей, 37-летний мужчина заманил ребенка, который возвращался домой с учебы, в автомобиль и против его воли отвез в дом своих родственников, где временно никто не проживал.

Реклама

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов, находясь в автомобиле, девушка пыталась отправить сообщение подруге, но водитель, увидев попытку переписки, забрал у нее телефон и выбросил его.

«Двое суток напряженных поисков, была поднята на ноги вся местная полиция, аэроразведка, кинологи с собаками. Был сделан подробный анализ записей с камер, были опрошены свидетели. Шаг за шагом оперативники шли по следам девочки. Каждая деталь имела значение. Даже нить из шарфа ребенка. Мы успели вовремя, нашли ребенка в одном из сел. У нее все хорошо, похититель задержан. В его автомобиле нашли наручники — изверг готовился к преступлению», — сообщил Андрей Небитов.

И добавил: «У 37-летнего злоумышленника четверо детей, есть дочь, которая не намного старше потерпевшей. Он неоднократно привлекался к админответственности за незаконное пересечение границы и пьяной езды. Спасибо полицейским и неравнодушным людям. Вместе мы предотвратили возможную трагедию».

По данным полиции, противоправных действий сексуального характера в отношении нее совершено не было. По словам наших источников в правоохранительных органах, злоумышленник сомнительно утверждает, что похитил ребенка вроде бы для того, чтобы научить не садиться в чужие автомобили.

Реклама

Ранее сообщалось, что на Буковине в детском доме-интернате скончался ребенок.