В Чёрном море у берегов Одессы образовалось "фекальное пятно": фото, видео

Море в Одесской области / © ТСН

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В пригороде Одессы из-за крупной аварии на канализационном коллекторе уже более недели неочищенные стоки выливаются прямо в море. С отравлениями в больницу после купания в загрязнённой воде начали обращаться отдыхающие. Среди них есть дети.

В селе Крыжановка пляж полностью закрыли, однако пятно из отходов продолжает распространяться по Одесскому заливу.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Почему загрязняется море

Черный песок и зловоние на десятки метров. Это один из центральных пляжей села Крыжановка. По трубе, по которой в море стекали относительно чистые грунтовые воды, уже девять дней подряд непрерывно льется канализационная грязь.

Надежда, местная жительница: «Море здесь всегда было чистым. Здесь дети играли, отдыхали, у нас были прекрасные вечера. Теперь море грязное, у меня просто нет слов. Мой дом чуть дальше, а у моих друзей — вот, окна выходят сюда, им нечем дышать, они переехали в квартиру».

Пляж в Одесской области / © ТСН

Борис, местный житель: «Я вывешиваю белье — постирал, повесил, и раньше оно пахло морем, а сейчас пахнет, извините, дерьмом. У меня есть знакомый — его жена и ребенок рвут уже неделю».

В нескольких кварталах отсюда произошел серьезный прорыв коллектора. Под землей полностью разрушилась бетонная труба диаметром более метра. Нечистоты, которые уже не могли поступать на станцию очистки, сначала затопили подвалы и первые этажи соседнего жилого комплекса «Зеленый мыс». Возмущённые люди даже перекрывали дорогу, требуя немедленного ремонта. Чтобы территория комплекса не была полностью затоплена, жители и службы начали самостоятельно откачивать вонючую воду, и она потоком утекла прямо в открытое море.

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Теперь на этом некогда оживлённом пляже пусто, а недавно здесь появились официальные предупреждающие надписи о строгом запрете купания.

Ангелина, сотрудница кафе: «Людей нет, клиентов нет. К вечеру появляется немного людей, но так мало, потому что все знают, что здесь воняет, купаться нельзя, и поэтому бизнесу и всему этому тяжело. Там люди попали в больницу, и здесь люди попали в больницу, и дети».

Экологическая инспекция, прокуратура и уголовное дело

На место незаконного сброса сточных вод уже в третий раз прибывает экологическая инспекция. На этот раз специалисты работают совместно с правоохранительными органами, поскольку по факту масштабного загрязнения акватории моря прокуратура официально возбудила уголовное дело.

Ирина Мазалова, начальник отдела водных ресурсов Госэкоинспекции Юго-Западного округа: «Было отобрано несколько проб. Основные показатели исследования ещё анализируются, но предварительные результаты указывают на то, что в отобранных пробах наблюдается превышение норм. Если на прошлой неделе это были единичные проявления загрязнения, то сейчас, я думаю, уже полностью видно, что это загрязнение».

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Инна Верба, пресс-секретарь областной прокуратуры: «В настоящее время в рамках дела устанавливаются ответственные лица, которые должны были обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию коллектора в Одесском районе».

Почему порыв не устранили сразу

Как выяснилось, в местной общине целую неделю только на бумаге выясняли, на чьем именно балансе он находится. Однако реального владельца сооружения так и не нашли. Но на экстренные аварийные работы средства всё же выделили — сумму в 4,5 миллиона гривен, поскольку от зловония страдает в первую очередь именно эта община.

Андрей Серебрий, и.о. председателя Фонтанского сельсовета: «Оно строилось двадцать лет назад, там нет ни исполнителей, ни организаторов всего этого, но это на нашей территории, и мы устраняем последствия. С точки зрения закона я и Фонтанский сельсовет имеем полное право сказать: „Это не наше, до свидания“, но мы выбрали другой путь».

На первоочередные восстановительные работы уйдет от трех до пяти дней, а также потребуется привлечение тяжелой спецтехники. Ситуация осложняется тем, что рабочим необходимо выкопать котлован глубиной шесть метров, чтобы добраться до старой разрушенной трубы. Пока что возле поврежденного коллектора круглосуточно дежурит насос — с его помощью пытаются перекачивать канализационные стоки в обход аварийного участка.

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Тем временем грязное канализационное пятно в море неуклонно распространяется дальше, меняя направление в зависимости от ветра и морского течения. На соседнем с загрязнённым пляже, несмотря на катастрофу, до сих пор полно людей, а в воде купаются дети. Зловоние от отходов туристов почему-то не отпугивает.

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