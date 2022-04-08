"В день ее рождения мы узнали, что она погибла": дочь женщины с маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи

"В день ее рождения мы узнали, что она погибла": дочь женщины с маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи

Ирина стала жертвой русской оккупации и символом Бучи.

После того как украинские военные и журналисты зашли в Бучу, и стали свидетелями последствий резни, которую устроили там россияне, фотографии из когда-то уютного городка под Киевом облетели весь мир. Одно из них – фото руки с красным маникюром.

Свою работу узнала мастер, делавшая маникюр Ирине Филькиной – так звали женщину. Родные подтвердили — Ирина погибла, а тело ее до сих пор не нашли.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.ua.

У погибшей женщины остались двое дочерей и муж.

Связь с 52-летней Ириной исчезла еще в первые дни войны. С того времени родные ее разыскивали, пока не узнали на фото и видео ее тело.

Дочь Надежда вспоминает, как все было.

"Наша мама была на работе в Киеве в "Эпицентре", на Берковецкой. Она пробыла там неделю войны, думала, что там будет безопасно, но нет, начались обстрелы. Она решила, что все же поедет домой, потому что дома есть погреб и есть где скрыться. Она села на велосипед и уехала в эту сторону. Это было 5 марта, тогда массово наступали на Ирпень", — рассказывает дочь погибшей Надежда.

Ирина добралась велосипедом до центра Ирпеня, и тогда позвонила дочерям и сообщила, что едет домой.

"Мы пытались ее отказать и просили, чтобы она поехала в сторону вокзала и искала эвакуацию. Но она только сказала младшей сестре: "Все, дочка, мама любит тебя, давай, потому что мне тяжело крутить педали". И через час у нас с ней уже не было связи", — рассказывает Надежда.

Дочери Ирины надеялись, что мама доехала домой, но не выходит на связь, потому что в деревне его просто нет. Не было там и света и газа.

"На следующий день мы утром увидели сообщение в Facebook, в котором военный рассказал, что через КП "Украинский" проезжала женщина и она попала под обстрел. Мы пытались узнать, кто эта женщина, какая она на вид и возраст, потому что мы сразу поняли, что это та территория, где мама должна была проезжать", – рассказывает Надежда.

"Мы месяц прожили с мыслью: а вдруг она жива и ее кто-то забрал в больницу. И мы себя настроили, что она жива", — рассказывает Надежда.

Рука Ирины, фото/Zohra Bensemra, Reuters

Но все надежды женщин на то, что их мать выжила, разбились, когда они просмотрели видео из соцсетей.

"1 апреля, в день ее рождения, нам вечером присылают видео, где она лежит мертвой с велосипедом. Там не было видно лица, но были видны брюки, в которых она ушла на работу. Также был виден этот разлетевшийся по всему миру маникюр. Она делала его два месяца подряд", — добавила дочь Ирины.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

Читайте также: