В День Независимости депутаты могут принять Большой герб: историки и геральдисты против

В День Независимости депутаты могут принять Большой герб: историки и геральдисты против

Грубейшая ошибка говорят геральдисты — корона, изображенная над всей композицией.

Большой герб депутаты хотят утвердить на внеочередной сессии, а ее назначили на День Независимости. Уже год идет диспут нужен ли нам Большой герб, если есть такой совершенный трезуб. Который, кстати, мог бы стать вровень и Великим. Однако у политиков другое мнение.

Об этом говорится в сюжета журналиста Виктории Никоненко.

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По Конституции должен быть отдельный законопроект о Большом Государственном Гербе, проголосованный в Верховной Раде. Единые требования, на нем должен быть Малый герб — трезубец и герб войска запорожского — то есть казак. Остальные — фантазия художников. Для них в прошлом году провели конкурс в котором победил Алексей Кохан.

«Победителем стала работа, которая имела меньше замечаний. Есть лев, олицетворяющий западную Украину и казак с мушкетом — восточную. А у него есть третий — архангел Михаил. Были авторские интересные находки, хотя этот проект не был новым, он подавался тоже на предыдущие конкурсы», — объясняет геральдист Андрей Гречило.

Впрочем, на голосование в Верховную Раду предложили совершенно другой макет. Он тоже участвовал в конкурсе, и претензий к нему явно больше. Грубейшая ошибка говорят геральдисты — корона, изображенная над всей композицией.

«Как правило такие короны используют конституционные монархии. Для Украины очевидно это не годится, потому что если почитать нашу конституцию, в 5 статье записано, что Украина является республикой. Значительно хуже то, что те фигуры щитодержатели топчутся ногами сине-желтую ленту», — добавляет геральдист.

Будущий государственный символ, который должен объединить общество, уже тридцать лет приводит только к спорам. Поэтому, историки сходятся во мнении, что Украине не нужен новый герб.

«Тризуб является не просто нашим тысячелетним гербом, что символизирует преемственность государственной традициӥ и объединяет всех украинцев. Это один из самых узнаваемых государственных гербов в мире», — уверяет историк и депутат Владимир Вятрович.

С ним соглашаются и геральдисты, даже художник, победивший в этом году конкурс. «Я считаю, что можно и обойтись абсолютно. Ну, мы до него прожили 30 лет с малым гербом», — уверяет Алексей Кохан.

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В провластной фракции подчеркивают — трезубец никуда не денется. Он и в дальнейшем будет представлять Украину и использоваться на паспортах, табличках, фасадах зданий как и сейчас.

«Большой герб — для таких исключительных случаев — печати, или на зданиях, где находится президент или Кабмин, или ВР», — объясняет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Впрочем, появление Большого герба означает — замену не только некоторых печатей или табличек, законопроектом предусмотрены изменения и в денежных купюрах, а это немалые расходы из госбюджета.

«Я уже несколько раз предлагал убрать его из конституции вообще», — добавляет Вятрович.

Однако эти изменения должны поддержать не только 300 народных избранников, их должны вынести на всеукраинском референдуме.

Депутаты хотят утвердить большой герб на внеочередной сессии в День Независимости

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