В День памяти и примирения ТСН на "1+1" провела телемост между Киевом и Берлином

В День памяти и примирения ТСН на "1+1" провела телемост между Киевом и Берлином

8 мая, в День памяти и примирения, посвященный почитанию жертв Второй мировой войны, ТСН показала спецвыпуск и провела телемост между Киевом и Берлином. Эфир транслировался в рамках марафона "Единые новости".

Вживую из Германии вели эфир ведущая ТСН Наталья Мосейчук и документалист Руслан Шарипов, помогала им также корреспондент немецкого корпункта ТСН Наталья Фибриг. В студии из Киева работала ведущая ТСН.Тижня Алла Мазур.

Во время шестичасового эфира ТСН проводили исторические параллели между Второй мировой и нынешней войной России против Украины. Корреспонденты ТСН подготовили ряд эксклюзивных материалов, которые посмотрели зрители общенационального марафона "Единые новости".

Корреспондент ТСН Дмитрий Святненко в сюжете провел исследование, чем отличаются действия Путина от Гитлера во Второй мировой войне. С помощью экспертов журналист проанализировал решения диктаторов, развитие событий двух войн и реакцию мира. Результаты исследования поражают тем, насколько похожи режимы нацистского и рашистского лидеров.

Спецкорреспондент немецкого корпункта Наталья Фибриг отправилась в немецкий город Деммин, у которого трагическая история. Во время Второй мировой войны красная армия, захватывая городок, совершала массовые изнасилования и мародерство. От страха стать жертвами красных солдат на покончили с собой почти тысяча местных немок, часто лишая жизней собственных детей. ТСН нашла еще живых свидетелей этих событий. Какие страшные подробности они рассказывают, смотрите в сюжете.

Спецкорреспондент ТСН Александра Митина побывала в немецком городе Пирна, который хранит память о временах, когда готовясь к массовым убийствам в ходе Второй мировой, немцы "тренировались" на своих гражданах. В Пирне в больнице для душевнобольных создали первую газовую камеру и исследовали, как она работает. Каждый день в этих бесчеловечных опытах погибали десятки человек. Как немцы нашли в себе силы признать самые черные страницы истории и рассказывающие о Пирне современникам, смотрите здесь:

Также включайте марафон "Единые новости" сегодня, 9 мая, в 21:00 и смотрите продолжение спецвыпуска ТСН ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.