В день рождения главнокомандующего ВСУ в семье военных родилась тройня: всем дали символические имена

Сразу трое малышей родились более месяца назад в семье военных, в один день с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, и родители уже шутят – это знак, что малыши изберут их путь, говорится в ТСН.

«Первый у нас – Марк, второй у нас – Захар, а третий – Святик, но он самый большой по весу и самый маленький», – показывает мама своих сыновей.

Более месяца от рождения дети были под наблюдением врачей, потому что появились на свет рано. «Антибиотики им кололи, они были на ИВЛ, мы их через шприцы, через всевозможные трубочки, кормили – это было тяжело». – говорит мама мальчиков.

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Сейчас малыши полностью здоровы и готовы уехать домой. За 32 дня жизни успели научиться не только самостоятельно есть и дышать, но и проявлять характер.

«Марк у нас немного эгоистический нарциссик, он любит, чтобы внимание всегда было только ему. Святослав – интилигент, он выглядит такой как аристократ, он всегда более спокойный. А это наш озорник, мы будем за ним постоянно смотреть, потому что он такой буйный. Большая у нас семья получилась, за один раз пять человек», – смеют в семье.



Родители у братьев – военные: мама майор, а папа капитан второго ранга. Оба служили в Одессе, их воинские части были расположены друг напротив порта другой, но познакомились лишь во время совместной командировки в Угледаре, чуть более двух лет назад.

Что у них будет сразу три малыша узнали в конце января. 26 февраля они должны были жениться и сыграть свадьбу, но война планы изменила. С первых дней оба стали на оборону государства. Беременная Татьяна в столице, а Юрий в командировках почти всеми регионами страны. «Нужно было работать, я ведь не могу, я военная. Для меня не стоял вопрос, я выбрала этот путь еще когда мне 17 лет было и продолжаю в этом направлении работать», — говорит мама малышей.

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«Трудно было вырваться к жене, по службе не разрешали, по разному было. Это было такое состояние – первый период вторжения агрессора, никто не знал, как будет завтра», – говорит отец детей.



Так что Юрий на роды не успел, приехал, когда сыновья уже появились на свет. «Успел сразу после рождения, ощущение – это словами не передать. Дети родились, когда хотели родиться, и это вышло у нас на день рождения Валерия Залужного, Главнокомандующего ВСУ, поэтому возможно их судьба уже решена», — говорит Юрий.



И если малыши выбрали символическую для родителей дату рождения, родители дали ребятам символические имена. «Захар означает стойкость и победу, Марк – решительность и верность, а Святослав означает мир и любовь. Марк у нас в честь императора, Захар – это Захар Беркут в честь его, а Святослав – это первый киевский князь», – объясняют родители.

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Сегодня эта троица впервые увидит свой дом, но сначала знакомится с большой военной семьей во время выписки из родильного. «Казак нормальный, хочу поздравить эту семью военных. Мы отмечаемся в разных направлениях и находим время на любовь и детей». – говорит командующий объединенным оперативным штабом ВСУ Сергей Наев.

Уже завтра Юрий возвращается на службу, а Татьяна говорит, несмотря на троих малышей — будет работать из декрета. Но это будет завтра – сегодня же думают, что сделают первым, когда доедут домой. «Первое, что сделаем – покормим детей, а потом сядем и подумаем, что дальше», – говорит семья.

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