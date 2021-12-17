В День святого Николая Лидия Таран приглашает украинцев без труда стать благотворителями для деток в больнице

В День святого Николая Лидия Таран приглашает украинцев без труда стать благотворителями для деток в больнице

Нужно только пересмотреть благотворительную рекламу для детей, борющихся за жизнь и счастливое будущее.

Украинцы, которые просмотрят рекламный блок на канале "1+1" в День Святого Николая, в это воскресенье, 19 декабря, в 20:40, автоматически станут благотворителями, ведь средства от рекламодателей за этот блок будут переданы телеканалом "1+1" в благотворительный проект «Здійсни мрію», что помогает маленьким пациентам больниц.

Размер суммы зависит от телезрителей: чем больше людей посмотрит рекламу, тем больше рейтинги, а соответственно и тем больше может выручить и передать на благотворительность канал.

"Не всегда нам по силам совершить великое чудо выздоровления, но мы можем подарить счастье, целебную радость, помочь в образовании и вдохновить мечтателей верить в себя и свое будущее! И пусть они начнут улыбаться, вернут себе веру и надежду, пусть видят радость вокруг! Эта традиция длится уже девятый год. Продолжим творить чудеса вместе! Включайте 1+1 в воскресенье, 19 декабря, в 20:40, смотрите блок благотворительной рекламы и помогайте мечтателям", — говорит куратор проекта «Здійсни мрію», ведущая ТСН Лидия Таран.

Благотворительный проект «Здійсни мрію» стартовал 29 апреля 2016 года, во Всемирный день желаний. Его реализуют "1+1 media" и ТСН совместно с благотворительным фондом "Ты не один" и фондом "Крона". Кураторки – Лидия Таран и Александра Лобода. Волонтеры — Неля Шовкопляс, Валерия Ковалинская.

За 5 лет существования командой проекта осуществлено более сотни грандиозных мечтаний маленьких пациентов больниц. Среди них создание реального Супермобиля, встреча единственным в мире роботизированным драконом Беззубиком, прилет вертолета во двор сельской школы, путешествие в Бразилию и приют для животных Баттерси в Лондоне, съемка в популярных сериалах, встреча с известным футболистом Криштиану Роналду, издание иллюстрированной книги, встречи с кумирами, обучение на дизайнера, программиста, блоггера, музыканта, возможность побыть пожарными, полицейским и другие.

Недавно проект помог маленькому украинцу Вове Петухову и его семье попасть в Испанию на очень желанную операцию по вживлению уникального электростимулятора, который должен прекратить у ребенка постоянные эпилептические приступы после перенесенного энцефалита. Средства на его установку помогали собирать зрители ТСН.

Помощь ТСН: 8-летнему Вове удалось собрать средства на уникальный электростимулятор

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