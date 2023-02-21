В десяти километрах от белорусской границы раздаются выстрелы и залпы: украинские военные теперь "тренируют" врага

В Беларуси, по данным разведки, идет проверка боевой готовности одной из бригад. Украинские военные уверяют, что к возможному наступлению они готовы и не прекращают учебу. В частности, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается боевое согласование, говорится в ТСН.

В десяти километрах от белорусской границы украинские бойцы отбивают атаку условного врага, оттачивая навыки совместных действий подразделений разных ведомств. По легенде противник пытается атаковать позиции украинских защитников, его оттесняют, плотно накрывая огнем и не давая продвинуться вперед. Остатки противника военные уничтожают в помещении построек.

Повышенный радиационный фон на большинстве зон, где можно тренироваться на открытом пространстве. Украинские военные в отличие от россиян знают, как уберечь себя от радиации. “Для этого полигона была выбрана максимально чистая зона для выполнения задания, окопы в Рыжем лесу, те, что нам покинули орки, стоят, мы их не трогаем, они как памятка, чтобы водить туда туристов и показывать, как нельзя делать в зоне отчуждения”, — говорит командир батальона.

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Немецкие гранатометы, американские и канадские броневики и снайперские винтовки украинского производства, а также трофейные Т-64, объездившие едва ли не весь фронт – с таким боевым арсеналом бойцы ТРО, ВСУ и НГУ тренируются отбивать вражеские атаки в двенадцати километрах от белоруски. границы.

Бойцы показывают немецкий гранатомет фугасного и противотанкового снаряда с пусковой установкой и оптическим прицелом, помогающим на поле боя в одном из направлений фронта. “У него есть минусы – это его вес, с собой таких гаранатометов много не потянешь. В городских боях – это хороший вариант, но в чистом поле таким гранатометом пользуются редко”, – рассказывает боец о 15-килограммовом гранатомете.

В отличие от непрактичных в полях РПГ есть еще надежная, прицельная и эффективная в руках стрелка-профессионала — снайперская винтовка украинского производства поражает врага патроном в 308 калибре.

Но самый дорогой здесь — сам стрелок, говорят бойцы. Они прикрывают пехоту и держат в страхе так называемые элитные подразделения российских окупантов, удерживая украинские позиции на самых горячих направлениях фронта.

Боец в мохнатой маскировочной кикиморе на позывной «Егерь» походит на лесного сказочного персонажа среди чернобыльских деревьев. На самом деле подобная искусственная маскировка опытные снайперы используют редко. Охотник на окупантов – так сейчас описывает свою работу 38-летний «Егерь». Он на службе ВСУ год, когда началась великая война. Благодаря его точным выстрелам на Изюмском направлении военные удалось молниеносно выгнать россиян из Харьковщины. В своей работе боец использует знания профессии из мирного времени. “Дизайнер ландшафтный. Могу подобрать форму по маскировке на местности, которая может сохраняться дольше зеленой, скорее увядающей, есть свои преимущества в этом”, — смеется «Егерь».

В настоящее время боец с побратимами-пограничниками удерживают рубежи северной границы. Уверяют, что с белорусами или без них у российских окупантов, если отважатся во второй раз пойти маршем с территории Беларуси — никаких шансов. "Так, как было в первый раз, когда они сюда зашли, уже так больше не будет, они больше сюда не зайдут", — убеждают бойцы.

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