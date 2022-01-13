В детском саду Днепра зафиксировали вспышку неизвестного вируса: детей тошнит, некоторых госпитализировали

Родители пытаются решить проблему в группе, тогда как директор дошкольного учреждения говорит, что это — фейк.

В Днепре в детском саду №298 - вспышка неизвестного вируса. Несколько детей попали в больницу с рвотой. По словам родителей, на недомогание в общей сложности пожаловались около 10 детей. В самом же садике информацию об инциденте не подтверждают.

ТСН.ua узнал обстоятельства инцидента и связался с администраций дошкольного заведения.

У детей — рвота без температуры

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"В детском саду 298 отравились дети, некоторые попали в больницу под капельницу. В городской больнице №3 ротавирус якобы исключили из диагноза, поскольку нет температуры", — написала на своей странице в соцсети руководитель общественной организации "Экологический патруль" Татьяна Лампика.

ТСН.ua она сообщила, что об инциденте ей стало известно от одного из родителей. По ее словам, у детей разная степень отравления. Из основных симптомов — рвота.

“Родители возмущаются, требуют комментариев. Они даже планировали собраться всем вместе и потребовать объяснений. Фактически, у всех детей наблюдался рвотный рефлекс, двое детей попали в больницу. По словам врачей, они якобы исключают ротавирусную инфекцию”, — рассказала нам Татьяна Лампика.

Что говорят сами родители

Родители детей боятся публично обсуждать эту тему, ссылаясь на возможные конфликтные ситуации в дошкольном заведении в будущем. Однако на условиях анонимности отмечают, что малыши действительно заболели. И недомогание наблюдается у большей половины воспитанников одной группы.

Одна из родительниц рассказала нам, что инцидент пытаются урегулировать, “не вынося сор из избы”. Происшествие же случилось после того, как дети вернулись в садик с новогодних каникул.

“Мы в группе пытаемся принять меры, чтобы все это устранить. Но заболело очень много деток”, — подчеркнула женщина.

Ответ чиновников и директора сада

В самом же дошкольном учреждении ТСН.ua в резкой форме сообщили, что публикация в сети об инфекции — фейк.

“Вся информация — неправда. Она не подтверждена. Поэтому я не хочу об этом говорить”, — категорически ответила директор сада №298 Наталия Зановкина, после чего резко положила трубку.

В тоже время в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета заявили, что плохо себя некоторые дети действительно почувствовали — заметили это 11 декабря. На следующий день из 17 учеников группы в садик пришли 12.

"Стало известно, что два ребенка находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города: один ребенок в детской больнице № 6 с подозрением на ОКИ, один ребенок в хирургическом отделении детской больницы № 3 с диагнозом — ацетономический синдром, один ребенок находился дома под наблюдением родителей в связи с плохим самочувствием, два воспитанника остались дома по семейным обстоятельствам”, — заявили ТСН.ua в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Там также добавили, что в дошкольном учреждении были проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия.

Отметим, что в этом же садике в октябре 2021 года произошел еще один неприятный инцидент. Тогда воспитателей поймали на жестоком отношении к детям.

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