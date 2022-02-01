В "Дії" появился COVID-сертификат о бустерной дозе вакцины против COVID-19: как получить и сколько будет действовать

В "Дії" появился COVID-сертификат о бустерной дозе вакцины против COVID-19: как получить и сколько будет действовать

Срок действия сертификата составит 270 дней.

В Украине заработала возможность сгенерировать COVID-сертификат в "Дії"для тех, кто получил бустерную дозу прививки против коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 1 февраля.

"Все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Чтобы получить цифровой документ достаточно по-прежнему отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дія", — сказал Ляшко.



Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки. Сгенерировать документ можно после того, как была произведена дополнительная инъекция. Также важно, чтобы медики внесли соответствующую запись в электронную систему здравоохранения.

"Однако, чтобы сертификат действовал для пересечения границы, должно пройти 14 дней с момента прививки", — уточнил Ляшко.

Кроме того, следует отметить, что каждая страна самостоятельно устанавливает правила пересечения границы для иностранцев. Поэтому перед выездом за границей следует проверять эти правила на интерактивной карте Министерства иностранных дел.

Сейчас более 350 тысяч украинцев ужесточили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцин. По крайней мере, 1 дозой уже вакцинирована половина взрослого населения. Более 47% получили полный базовый курс вакцинации, а именно 2 дозы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее в "Дії" убрали функцию "Удалить сертификат".

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