В "Дії" в день запуска "еПоддержка" не генерируются COVID-сертификаты: что произошло

В "Дії" в день запуска "еПоддержка" не генерируются COVID-сертификаты: что произошло

Некоторые украинцы не могут сгенерировать "ковидные" документы в "Дії".

В Украине в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), обеспечивающей весь электронный документооборот и обмен данными в медицинской отрасли страны, произошел технический сбой. В этой связи граждане жалуются на невозможность генерации COVID-сертификатов в "Дії". Впрочем, неисправность обещают устранить до сегодняшнего вечера.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации в разговоре с журналистом ТСН.ua.

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В частности, с утра 13 декабря, когда стартовало тестирование проекта "еПоддержка", пользователи жалуются, что не могут сгенерировать COVID-сертификат. После идентификации личности и подтверждения согласия для передачи данных из ЕСОЗ в "Дії", "ковидные" документы в перечне доступных не появляются. К обеду в приложении в разделе "Услуги" вообще исчезла категория "COVID-сертификаты". Кроме того, ситуация не меняется после обновления или перезагрузки приложения.

ТСН.ua

ТСН.ua

Уже во время разговора с проектным менеджером Минцифры стало известно, что в ЕСОЗ произошел технический сбой и ждут, когда там возобновится работа. Предварительно это должно произойти вечером.

"Учитывая, что сертификаты не хранятся в "Дії", перезагрузка приложения требует перезапроса сертификатов. Это сделано для безопасности ваших и всех пользователей медицинских данных", — сказала проектная менеджер в Министерстве цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

Напомним, 13 декабря в пилотном режиме стартовал проект "еПоддержка" в "Дії". Деньги за полную вакцинацию от коронавируса пока получат только те, кто предварительно записался на тестирование бета-версии. Потратить тысячу гривен можно будет в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах, на билеты "Укрзализныци" и внутренние авиарейсы. Также можно купить билеты на концерты. Снять деньги наличными или перевести на другую карту – не получится.

К слову, в рамках программы "еПоддержка" граждане в возрасте с 60 лет смогут с января потратить средства на покупку лекарств.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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