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В Днепре 40 рыбаков спасли из дрейфующего льда, а на Хмельнитчине из воды достали уже тело утопших

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В Днепре 40 рыбаков спасли из дрейфующего льда, а на Хмельнитчине из воды достали уже тело утопших

Фото: Полиция Киевской области

Рыбаков призывают быть осторожными, ведь лед уж слишком хрупок.

Четыре часа на Днепропетровщине спасали дрейфующих на льду рыбаков, сильный ветер нес их по течению, говорится в ТСН.

Толпа людей посреди реки Днепр заметили местные и вызвали чрезвычайных людей. По вызову прибыли спасатели и полицейские из Днепра, Каменского и Днепровского района. Они на моторных лодках догоняли рыбаков, ведь оторванные льдины из-за порывов ветра постоянно меняли траекторию.

В конце вечера всех — 41 рыбака спасли. Их осмотрели медики, но от госпитализации мужчины отказались. "Когда воду сбросили на ГЭСе, лед упал, трещины образовались. Это в одну секунду. Раз и ветер делает свое дело! Все порвало в одну секунду”, — уверяет один из спасенных рыбаков.

В областной военной администрации призывают жителей сохранять здравый смысл и не добавлять проблем себе и спасателям, и без того испытывающим чрезвычайную нагрузку. 

А еще двое мужчин удалось вытащить из воды живыми на Хмельнитчине. В Староконстантинове два рыбака пробили полыньи на реке, где сильное течение. Уже через несколько минут один провалился под лед, другой пытался достать товарища, и тоже ушел под воду. Спасатели, которых вызвали очевидцы, смогли достать их. Мужчины сейчас в больнице с переохлаждением.

А вот в селе Стреков никто не видел как два рыбака пошли под воду. Тела нашли под льдом после нескольких часов поисков.

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Дата публикации
Просмотры
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