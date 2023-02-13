В Днепре 40 рыбаков спасли из дрейфующего льда, а на Хмельнитчине из воды достали уже тело утопших

Рыбаков призывают быть осторожными, ведь лед уж слишком хрупок.

Четыре часа на Днепропетровщине спасали дрейфующих на льду рыбаков, сильный ветер нес их по течению, говорится в ТСН.

Толпа людей посреди реки Днепр заметили местные и вызвали чрезвычайных людей. По вызову прибыли спасатели и полицейские из Днепра, Каменского и Днепровского района. Они на моторных лодках догоняли рыбаков, ведь оторванные льдины из-за порывов ветра постоянно меняли траекторию.

В конце вечера всех — 41 рыбака спасли. Их осмотрели медики, но от госпитализации мужчины отказались. "Когда воду сбросили на ГЭСе, лед упал, трещины образовались. Это в одну секунду. Раз и ветер делает свое дело! Все порвало в одну секунду”, — уверяет один из спасенных рыбаков.

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В областной военной администрации призывают жителей сохранять здравый смысл и не добавлять проблем себе и спасателям, и без того испытывающим чрезвычайную нагрузку.

А еще двое мужчин удалось вытащить из воды живыми на Хмельнитчине. В Староконстантинове два рыбака пробили полыньи на реке, где сильное течение. Уже через несколько минут один провалился под лед, другой пытался достать товарища, и тоже ушел под воду. Спасатели, которых вызвали очевидцы, смогли достать их. Мужчины сейчас в больнице с переохлаждением.

А вот в селе Стреков никто не видел как два рыбака пошли под воду. Тела нашли под льдом после нескольких часов поисков.

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