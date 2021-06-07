В Днепре 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа и не получила ни одного перелома

Однако у ребенка есть ушиб головного мозга, но угрозы жизни нет.

В Днепре пятилетняя девочка выпала с шестого этажа и выжила, и даже не получила ни одного перелома.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Медики предполагают, ребенка спасли веревки для белья, которые были натянуты на низших этажах, и именно они замедлили падение. Все произошло в спальном районе города. Мать вышла в ванную, девочка в этот момент проснулась и подошла к открытому окну. «Она вышла в ванную. Вероника, поскольку выходной, она спит до девяти, десяти часов. Но как оказалось, в этот момент она проснулась. Сетка была москитная, но она открыта была», — рассказывает бабушка девочки Людмила Коротич.

Скорую вызвали свидетели падения ребенка. Сейчас девочка в реанимации, впрочем врачи говорят, угрозы для жизни нет. Девочка в сознании, но о страшном падения ничего не помнит. Вскоре ее переведут в нейрохирургическое отделение. «Черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Повреждений внутренних органов или переломов костей у ребенка нет. Учитывая обстоятельства травмы, можно считать чудом для нее», — убеждает генеральный директор Областной детской больницы Алексей Власов.

Между тем полиция расследует все обстоятельства. Известно, что семья состоит на учете как семья, оказалась в сложных обстоятельствах.

Новости Украины: в Днепре с шестого этажа выпала 5-летняя девочка и осталась целой

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