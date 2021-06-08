В Днепре 8-летний мальчик проглотил деталь от кубика Рубика: ребенка забрали в больницу

Медики провели обследование и извлекли из тела ребенка инородный предмет.

В Днепре ребенок проглотил деталь от кубика Рубика. Мальчика госпитализировали в Детский эндоскопический центр.

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Об этом на странице в соцсети написал врач-эндоскопист Днепропетровской областной детской больницы Сергей Щудро.



Так, 8-летний ребенок держала во рту фрагмент головоломки и неожиданно проглотила его. В результате чего мальчика госпитализировали в больницу, где ему провели обследование.



"Установлен диагноз: инородное тело в желудке. Под седацией (смесь кислорода и закиси азота, которая расслабляет и успокаивает ребенка, — ред.) инородное тело из желудка удалили", — сообщил Сергей Щудро.



ТСН.ua медик также уточнил, что ребенка после проведения обследования выписали. Сейчас он находится дома.



Напомним, недавно в Днепре ребенок проглотил монету в 10 гривен.

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