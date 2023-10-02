В Днепре 8-летняя София собирает деньги для подразделения отца: воин после плена вернулся на фронт

8-летняя София Клименко вместе с учениками своей вокальной студии собирает на пикап для папиного подразделения. Юрий Клименко – один из защитников "Азовстали . Раненым по приказу командование попал в плен. После обмена и восстановления он снова на фронте.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

В центре Днепра дети организовали небольшой концерт. Среди них 8-летняя София Клименко. Девочка уже три года занимается вокалом. Имела десятки выступлений, однако это для нее особое. Потому что собирает средства для папиного подразделения.

София – дочь защитника Азовстали Юрия Клименко. Полномасштабная война застала его в родном Мариуполе. Папа военный сразу принял защиту города. Девочка с мамой из оккупации выбрались. Смогли добраться до Днепра. Отец до последнего дня был на "Азовстале".

Связи не было, так что на картоне писал жене записки, и по возможности отправлял фото с ними. Таким образом и позвал под венец. Но скоро увидеться не получилось. В день сдачи в плен Юрий получил ранение. Попал в больницу Донецка и 40 дней был там. Далее – обмен и только после разрешения от врачей, обвенчался с женой.

Отец Софии – Юрий Клименко

Впоследствии родилась и вторая дочь Соломийка. А Юрий восстановился после ранения и уже полгода, как снова в армии. Защищает Украину на Донецком направлении. Виктория Клименко говорит, что старшая дочь София подслушала разговор взрослых, поняла, что нужно покупать пикап и предложыла помощь.

Идею поддержала преподавательница вокала и все ученики студии. Так что вышел целый концерт.

"Мы поем только украинские песни. Дети, они умеют пережить эти песни, потому что чувствуют все, что происходит в стране", — говорит преподавательница вокала и музыки Диана Мирошниченко.

Больше часа продолжалось это выступление. У большинства слушателей на глазах были слезы. Так искренне дети пели об Украине и своей мечте о победе. И главное, готовы были для этого что-то делать.

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