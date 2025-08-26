В Днепре 9-летняя девочка впала в кому после отдыха в парке: что произошло

В Днепре спасают ребенка / © pixabay.com

Врачи борются за жизнь 9-летней девочки, которая тяжело травмировалась в парке отдыха Днепра. На ребенка упала артинсталляция в виде барного стула.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео с камер наблюдения видно, как девочка цепляется за конструкцию и переворачивается вместе с ней. С переломами черепа в тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, где сразу же провели нейрохирургическую операцию. Сейчас ребенок в коме.

Ее отец намерен обратиться к правоохранителям. Утверждает, огромный стул инсталляции совсем не был закреплен. Поэтому администрация парка должна понести ответственность. Полиция и прокуратура уже открыли уголовное производство по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей и служебной халатности. Продолжаются следственные действия. Между тем врачи осторожны в прогнозах, говорят угроза жизни девочки сохраняется.

«Основная травма, которую ребенок получил это черепно-мозговая травма с переломом костей затылка и височной кости и также есть внутримозговое кровоизлияние в желудочковую систему мозга. Состояние пока остается тяжелое, пока сохраняется угроза жизни. Острый период при черепно-мозговых травмах длится от 2 до 5 суток. То есть это то время, за которое состояние ребенка может ухудшиться», — говорит медик.

