В Днепре администратора дома престарелых, где произошел пожар, отправили под домашний арест: женщина вину не признает

В Днепре администратора дома престарелых, где произошел пожар, отправили под домашний арест: женщина вину не признает

Сейчас избирают меру пресечения для няни-санитарки, а уже завтра суд решит — отправить ли в СИЗО предпринимательницу, организовавшую этот бизнес.

В Бабушкинском райсуде Днепра избирают меру пресечения трем фигуранткам дела о трагедии в доме престарелых. Там во вторник погибли 5 немощных женщин. Подозрение объявили предпринимательнице, организовавшей заведение, администратору и няне-санитарке. Прокуратура потребовала ареста.

О том, арестовали ли подозреваемых и что они объясняют — 18 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

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Так, почти семь часов избирали меру пресечения администратору дома для престарелых. Женщина плакала и свою вину отрицала. Ирине Клиперт 44 года. Она из села Донецкой области. Работу в Днепре в домах престарелых нашла по объявлению. На предпринимательницу работала с января, но, как оказалось уже после трагедии, на работу официально ее никто так и не оформил.

Прокуратура считает, что она должна была следить за соблюдением правил противопожарной безопасности, а следовательно – и ответственна за трагедию. Защита женщины заявляет — она невиновна.

"Она выполняла функции администратора, она давала указания другим работникам и отмечала, кто и за что отвечает: когда нужно включать и выключать кондиционер, как нужно пользоваться указанной техникой, а также она определяла – где нужно закрывать на ночь двери, а где – не нужно ", — отметила прокурор центральной окружной прокуратуры Юлия Грудева.

"Она официально не была трудоустроена. Нет никакой должностной инструкции. Не утверждено вообще ни одного положения об этом пансионате для пожилых людей. Не утверждена инструкция о соблюдении правил противопожарной безопасности", — убеждал адвокат Виталий Елькин.

Сама же подозреваемая администратор в суде заявила, что эта комната вообще не была приспособлена для того, чтобы там находились пожилые люди.

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"Руководство сняло этот дом, руководство туда приезжало, видело. В той комнате вообще не должны были жить люди — она не отапливалась. Они (руководство — Ред.) это все видели и не принимали никаких мер. Я просто у них работала", — говорит женщина.

Согласно решению суда, администратор будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Прокуратура уже заявила, что будет оспаривать решение и требовать отправить ее в СИЗО.

Сейчас избирают меру пресечения для няни-санитарки, а уже завтра суд решит — отправить ли в СИЗО предпринимательницу, организовавшую этот бизнес. Всем трем женщинам грозит до 8 лет тюрьмы.

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