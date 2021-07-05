В Днепре бывший сожитель трижды переехал женщину: она в тяжелом состоянии

В Днепре бывший сожитель трижды переехал женщину: она в тяжелом состоянии

Врачи воздерживаются от прогнозов.

На окраине Днепра водитель "Славуты" наехал на женщину, переходящую дорогу, и протянул ее около 20 метров.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

После столкновения — сдал назад и снова наехал на потерпевшую, а затем скрылся с места аварии. Машину нашли в двух кварталах от места ДТП. На капоте была вмятина от удара, а на колесе — кровь.

Свидетели аварии говорят, человек, который был за рулем — бывший сожитель сбитой женщины. И таким образом он якобы решил ей отомстить за недавний разрыв отношений.

Пострадавшая сознания в тяжелом состоянии забрала "скорая". Ее уже дважды прооперировали. Прогнозов медики воздерживаются.

«Ушиб головного мозга, тяжелой степени, является перелом плечевой кости, разрыв печени. Состояние ее тяжелое, она на искусственной вентиляции легких. Угроза жизни сохраняется», — рассказывает заместитель медицинского директора по хирургической помощи областной больницы Мечникова Юрий Скребец.

Новости Украины: на окраине Днепра водитель "Славуты" трижды переехал женщину и скрылся с места ДТП

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку