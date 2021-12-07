В Днепре чудом спасли бойца с несовместимой с жизнью травмой головы

В Днепре чудом спасли бойца с несовместимой с жизнью травмой головы

Мужчина поправляется и помнит своих родных.

Бойца с ранениями, почти несовместимыми с жизнью, удалось спасти врачам в Днепре.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

41-летнего сержанта в бессознательном состоянии с большой кровопотерей доставили в Областную больницу Мечникова из передовой. Вражеский снаряд разорвался на позициях у Красногоровки. Медики говорят, десятки осколков обрешетили тело бойца. Его конечности травматологи собирали заново. Но больше работы было у нейрохирургов, ведь ранение головы почти не оставляло шансов на жизнь.

Сейчас боец в реанимации, но уже очнулся и начал понемногу говорить. Впереди у него продолжительное лечение и восстановление.

Новости Днепра: врачи спасли бойца с ранениями, почти несовместимыми с жизнью

«Гематома в голове могла остановить жизнь в любую секунду. Пошел на поправку. Начал немного разговаривать. Звал свою жену, рассказал, что у него ребенок 13 лет», — рассказывает генеральный директор Областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.

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